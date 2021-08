Πολιτική

Φωτιές - Καραμανλής στον ΑΝΤ1: Άμεσα αποζημιώσεις και αντιπλημμυρικά έργα (βίντεο)

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών μίλησε για τις ενέργειες που έχουν γίνει και τη μέριμνα που λαμβάνεται για τους πυρόπληκτους.

Για τον σχεδιασμό της “επόμενης μέρας” των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, μίλησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” του ΑΝΤ1.

Ο κ. Καραμανλής τόνισε πως «ξεκινήσαμε αυτοψίες όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί χωρίς αυτοψίες δεν μπορούν να καταβληθούν αποζημιώσεις». Υπενθυμίζοντας πως άνοιξε η πλατφόρμα, ο Υπουργός προανήγγειλε πως την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εκταμιεύσεις.

Παραδέχθηκε ότι «μπορεί να υπήρξαν λάθη και αστοχίες», τα οποία άλλωστε αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός.

Επικαλούμενος στοιχεία από τις αυτοψίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, είπε ότι στην Αττική έχουν κριθεί “κόκκινα” περίπου 250 κτήρια στην Αττική και 170 στην Εύβοια. Επισκευάσιμα (κίτρινα) έχουν κριθεί 250 κτήρια στην Αττική και 192 στην Εύβοια.

Τόνισε την ανάγκη να γίνουν άμεσα αντιπλημμυρικά έργα στις πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου να αποφευχθούν καταστροφές τους επόμενους μήνες.

Αν κάτι μάθαμε από την τραγωδία στο Μάτι, είπε ο Υπουργός, είναι ότι πρέπει να λειτουργεί ο μηχανισμός των εκκενώσεων, κάτι που οδήγησε στο να σωθούν ζωές και να μην καταστραφούν ολόκληροι οικισμοί. Παράλληλα επέκρινε την προσπάθεια μερίδας της Αντιπολίτευσης να απαξιώσει αυτό το γεγονός. Συμπλήρωσε ότι «απαντήσεις θα δοθούν την επόμενη μέρα, όχι την ώρα της μάχης».

