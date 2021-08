Life

Σκάρλετ Γιόχανσον: έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον Κόλιν Τζοστ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο μπαμπάς αποκάλυψε στο Instagram λίγο αργότερα, ότι το αγοράκι τους θα ονομάζεται "Cosmo".

Η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Κόλιν Τζοστ έγιναν γονείς. Εκπρόσωπος της ηθοποιού επιβεβαίωσε στο People ότι το ζευγάρι καλωσόρισε το πρώτο του μωρό.

Ο μπαμπάς Κόλιν Τζοστ αποκάλυψε στο Instagram λίγο αργότερα, ότι το αγοράκι τους θα ονομάζεται "Cosmo". «Τον αγαπάμε πολύ» έγραψε τρυφερά ο Τζοστ.

H Γιόχανσον έχει ακόμα μία κόρη, τη Ρόουζ, από τον πρώην σύζυγό της, Ρομέν Ντόριακ.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2020. Η Σκάρλετ Γιόχανσον βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιευμάτων στις αρχές Ιουνίου, όταν δεν παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις για την πρώτη προβολή της ταινίας «Black Widow».

Έτσι, άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για ενδεχόμενη εγκυμοσύνη. Στη συνέχεια επέλεξε να κάνει εμφανίσεις μέσω διαδικτύου δίνοντας και συνέντευξη στο «Tonight Show» με το πλάνο να είναι πάνω από τους ώμους της.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσιτσιπάς για κορονοϊό: δεν βλέπω το λόγο να εμβολιαστώ, έχει κάποιες παρενέργειες

Νεκροθάφτης συνελήφθη για διάρρηξη σε σπίτι νεκρού

Αϊτή: Ισχυρός μετασεισμός σκόρπισε τον τρόμο (εικόνες)