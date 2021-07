Life

Scarlett Johansson: Έγκυος για δεύτερη φορά

Περιμένει το πρώτο της παιδί με τον τωρινό της σύζυγο, Colin Jost, σύμφωνα με την Daily Mail!

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας "Black Widow", Scarlett Johansson φαίνεται πως είναι έγκυος για δεύτερη φορά, περιμένοντας το πρώτο της παιδί με τον τωρινό της σύζυγο, Colin Jost.

Η 36χρονη ηθοποιός έχει ακόμη μια κόρη, την Rose, 6 ετών από τον πρώην σύζυγό της, Romain Dauriac, ενώ πηγές που αποκάλυψε η Page Six, λένε πως η αγαπητή “Εκδικήτρια” είναι ήδη σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Τι αναφέρουν οι πηγές για την δεύτερη εγκυμοσύνη της Scarlett Johansson

“Η Scarlett αναμένεται να γεννήσει σύντομα. Εκείνη και ο Colin είναι ενθουσιασμένοι. Είναι έγκυος αλλά θέλει να το κρατήσει σε χαμηλούς τόνους”, γράφουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης και συνεχίζουν αναφέροντας σύμφωνα με τις πηγές τους πως η “Η Scarlett είναι σε προχωρημένο στάδιο, αλλά κρατά πολύ χαμηλό προφίλ”.

Οι φήμες περί εγκυμοσύνης της λαμπερής ηθοποιού του Hollywood ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς η Scarlett Johansson δεν παρευρέθηκε στο κόκκινο χαλί της νέας της ταινίας “Black Widow”. Αρκετοί θαυμαστές έσπευσαν στα social media, με μερικούς να ισχυρίζονται πως την είδαν έξω με τον άντρα της σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

