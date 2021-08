Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια: ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πυρκαγιά στο πέρασμα της έκαψε σπίτια και αποθήκες. Ανησυχία για τους ανέμους που αναμένεται να ενταθούν.

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η πυρκαγιά στην περιοχή των Βιλίων, η οποία εκτός των άλλων έχει καταστρέψει ή έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές και σε σπίτια, στο τόξο Οινόη, Καραούλι, Άγιος Γεώργιος, Παλαιοχώρι, ΤΙΤΑΝ, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν σκληρή μάχη τη νύχτα και το πρωί για να μην μπουν οι φλόγες στους οικισμούς.

Ωστόσο, η πυρκαγιά στο πέρασμα της έκαψε σπίτια και αποθήκες, που ήταν σε απόσταση από τους οικισμούς και μέσα στο δάσος, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει καταγραφή, κάτι που θα γίνει αφού ελεγχθεί η φωτιά.

Από το μεσημέρι φαίνεται πως η πυρκαγιά δεν είναι επικίνδυνη προς την πλευρά των οικισμών, ωστόσο ένα μεγάλο μέτωπο κατακαίει στο όρος Πατέρα και κατευθύνεται προς το Πεδίο Βολής στο Κανδήλι Μεγάρων, όπου έχει φτάσει περίπου στα 5-6 χιλιόμετρα, καθώς πνέουν βόρειοι- βορειοανατολικοί άνεμοι που ωθούν τις φλόγες προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως ανέφεραν στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή αυτή αρχίζει μια βραχώδης έκταση χωρίς βλάστηση και εκτιμούν ότι η φωτιά θα σταματήσει εκεί.

Επίσης, βοηθάει το γεγονός ότι στο σημείο αυτό πνέουν ασθενείς άνεμοι (2 μποφόρ στα Μέγαρα), ενώ στο υπόλοιπο κομμάτι, πιο βόρεια προς την Οινόη, έχει κατά διαστήματα ριπές 4 έως 6 μποφόρ.

Αυτό που απασχολεί τους επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ότι τις απογευματινές ώρες προβλέπεται από την ΕΜΥ ασθενής βροχή, που όμως θα συνοδεύεται από ανέμους, οι οποίοι θα φουντώσουν τις ήδη ενεργές εστίες στην περιοχή.

Στην πυρκαγιά παραμένουν και επιχειρούν όλες οι επίγειες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 427 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων εννέα ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, 149 οχήματα, συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΤΠΕ καθώς και των δυνάμεων που έχουν διατεθεί από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, από την Πολωνία 143 πυροσβέστες με 46 οχήματα.

Για τη συνδρομή στον συντονισμό των δυνάμεων έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 5 Ε/Π και 5 Α/Φ (συμπεριλαμβανομένου του Beriev-200). Συνδρομή παρέχουν, ο Ελληνικός Στρατός με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και μηχανήματα έργου, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συντονίζει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

Σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος της Επικράτειας και συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και μικτές περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΟΤΑΜ: Υποχρεωτικό τεστ σε ανεμβολίαστους ταξιδιώτες από 13 χώρες

Κρήτη: Πέθανε ο 10χρονος που παρασύρθηκε από τα κύματα

ΙΕΚ του ΟΑΕΔ: Προσλήψεις εκπαιδευτικών