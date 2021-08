Κόσμος

Αφγανιστάν: συρροή υποψηφίων για αποχώρηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέσσερις ημέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, οι αφίσες και οι φωτογραφίες γυναικών καλύφθηκαν ή βανδαλίστηκαν. Έκκληση στους Ταλιμπάν για ασφάλεια από τη G7.

Περίπου 7.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από το Αφγανιστάν με τη βοήθεια του αμερικανικού στρατού από τις 14 Αυγούστου, έγινε σήμερα γνωστό από έναν αξιωματικό του Πενταγώνου που πρόσθεσε πως ο στρατός είναι έτοιμος να αυξήσει τον ρυθμό των απομακρύνσεων, τη στιγμή που χιλιάδες Αφγανοί προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

«Από την αρχή των επιχειρήσεων εκκένωσης στις 14 Αυγούστου, μεταφέραμε αεροπορικώς περίπου 7.000 ανθρώπους», δήλωσε ο στρατηγός Χανκ Τέιλορ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Συνολικά, σχεδόν 12.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα τέλη Ιουλίου, συμπλήρωσε ο ίδιος. Μεταξύ αυτών, Αμερικανοί υπήκοοι, μέλη της αμερικανικής πρεσβείας και Αφγανοί που εργάστηκαν για τις ΗΠΑ, ιδίως ως μεταφραστές για τον αμερικανικό στρατό, που ζητούσαν ειδική βίζα μετανάστευσης υπό τον φόβο αντίποινων από τους Ταλιμπάν.

Μπροστά στη συρροή υποψηφίων για αποχώρηση που έχουν συγκεντρωθεί μαζικά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, ο στρατός «είναι έτοιμος» να αυξήσει τα αεροπορικά δρομολόγια και προτίθεται να «μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες κάθε αεροσκάφους», προκειμένου να απομακρυνθεί ο μέγιστος αριθμός ανθρώπων, εξήγησε ο στρατηγός Τέιλορ.

Η εικόνα των γυναικών ξεθωριάζει στους δρόμους της Καμπούλ

Η Καμπούλ άλλαξε ήδη πρόσωπο. Τέσσερις ημέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, οι αφίσες και οι φωτογραφίες γυναικών που κοσμούσαν τις βιτρίνες καλύφθηκαν ή βανδαλίστηκαν.

Σε 20 χρόνια, τα ινστιτούτα ομορφιάς άνθισαν κατά εκατοντάδες στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, προτείνοντας ραντεβού για μακιγιάζ ή μανικιούρ στις γυναίκες αυτές που μεγάλωσαν με μπούρκα που κάλυπτε όλο τους το κεφάλι και το σώμα ως τα μάτια. Ωστόσο από την ώρα που οι Ταλιμπάν βρίσκονταν προ των πυλών της αφγανικής πρωτεύουσας, οι καταστηματάρχες της Καμπούλ είχαν αρχίσει ήδη να καθαρίζουν τις βιτρίνες τους για να κρύψουν διαφημίσεις στις οποίες γυναίκες, με γαμήλιες φορεσιές, χαμογελούσαν πλατιά.

Την Τρίτη, οι βιτρίνες κέντρων αισθητικής είχαν καλυφθεί με μαύρη μπογιά για να κρυφτούν τα πρόσωπα από τις κούκλες τους, ενώ συχνά ένας μαχητής των Ταλιμπάν περιπολούσε εκεί μπροστά, με το τουφέκι στον ώμο.

"Δεν θέλουν να εργάζονται οι γυναίκες"

Τα πέντε χρόνια που κυβερνούσαν το Αφγανιστάν, από το 1996 ως το 2001, οι Ταλιμπάν είχαν επιβάλει την δική τους εξαιρετικά αυστηρή εκδοχή του ισλαμικού νόμου. Στις γυναίκες απαγορευόταν να βγουν από το σπίτι χωρίς να συνοδεύονται από κάποιον άνδρα και να εργαστούν, στα κορίτσια να πάνε σχολείο. Οι γυναίκες που κατηγορούνταν για εγκλήματα όπως η μοιχεία μαστιγώνονταν και λιθοβολούνταν. Θέλοντας να δείξουν ένα καθησυχαστικό πρόσωπο και να πείσουν ότι έχουν αλλάξει, οι Ταλιμπάν δεσμεύτηκαν την Τρίτη "να αφήσουν τις γυναίκες να εργαστούν", προτού προσθέσουν "σύμφωνα με τις αρχές του Ισλάμ", χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Εκπρόσωπός τους, ο Σουχάι Σαχίν, δήλωσε ότι η μπούρκα δεν θα είναι πλέον αυτήν την φορά υποχρεωτική. Επίσης βεβαίωσε ότι θα επιτρέπεται στις γυναίκες να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο. Τα σχολεία θηλέων θα παραμείνουν επίσης ανοιχτά. Ωστόσο πολλοί Αφγανοί και εκπρόσωποι της διεθνούς κοινότητας δεν κρύβουν τις επιφυλάξεις τους απέναντι στις δεσμεύσεις αυτές. Κατά την προέλαση των Ταλιμπάν, τα μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ειδήσεις για ανύπαντρες γυναίκες ή χήρες που αναγκάστηκαν να παντρευτούν μαχητές. Οι πληροφορίες αυτές διαψεύστηκαν από εκπρόσωπό τους, ο οποίος τις χαρακτήρισε "προπαγάνδα". Σε όλον τον κόσμο διοργανώθηκαν διαδηλώσεις υποστήριξης προς τους αφγανούς πολίτες, ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα κορίτσια.

Χθες, Τετάρτη, σε κοινή δήλωσή τους, η ΕΕ και οι ΗΠΑ εξέφρασαν "βαθειά ανησυχία" για την κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν και κάλεσαν τους Ταλιμπάν να αποφευχθεί "οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων και κατάχρησης" και να διαφυλαχθούν τα δικαιώματά τους. Τον Ιούλιο, η διευθύντρια ενός κέντρου αισθητικής στην Καμπούλ είπε στο AFP ότι περιμένει πως θα αναγκαστεί να το κλείσει αν οι Ταλιμπάν επιστρέψουν στην εξουσία. "Αν επιστρέψουν, δεν θα έχουμε ποτέ την ελευθερία που έχουμε σήμερα", δήλωσε η 27χρονη, η οποία είχε ζητήσει να μην κατονομαστεί. "Δεν θέλουν να εργάζονται οι γυναίκες".

G7: Οι ΥΠΕΞ ζητούν από τους Ταλιμπάν την ασφάλεια των ξένων και Αφγανών που θέλουν να φύγουν

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7, της Ομάδας των Επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, κάλεσαν σήμερα τη διεθνή κοινότητα να ενωθεί και να δώσει μια απάντηση στην κρίση στο Αφγανιστάν που θα εμποδίσει την περαιτέρω κλιμάκωσή της, αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ. "Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 καλούν τη διεθνή κοινότητα να συνεργαστεί με μια κοινή αποστολή για να αποτραπεί η κλιμάκωση της κρίσης στο Αφγανιστάν", τονίζεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της G7.

Οι υπουργοί Εξωτερικών ζήτησαν επίσης από τους Ταλιμπάν να εγγυηθούν την "ασφάλεια" των ξένων και των Αφγανών που θέλουν να φύγουν από το Αφγανιστάν. "Οι υπουργοί της G7 κάλεσαν τους Ταλιμπάν να εγγυηθούν ασφαλή διέλευση στους ξένους πολίτες και τους Αφγανούς που θέλουν να φύγουν". Υπογράμμισαν επίσης "την ανάγκη όλες οι πλευρές να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο". "Οι Ταλιμπάν πρέπει να διασφαλίσουν ότι το Αφγανιστάν δεν αποτελεί τρομοκρατική απειλή για την διεθνή ασφάλεια", προειδοποίησαν, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση ο Ντόμινικ Ράαμπ, η χώρα του οποίου ασκεί την περίοδο αυτή την προεδρία της Ομάδας των Επτά (Γερμανία, Καναδάς, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία και Βρετανία).

Η συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών προηγήθηκε της διαδικτυακής συνόδου κορυφής των ηγετών της G7 για την κατάσταση στο Αφγανιστάν που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: ο φράχτης “σφραγίζει” λόγω Αφγανιστάν

Φωτιά στα Βίλια - Χρυσοχοΐδης: από την πρώτη στιγμή εκτελείται ένα συγκεκριμένο σχέδιο

Μητσοτάκης: οι πυρόπληκτοι εξασφαλίζουν άμεσα τους πρώτους πόρους υποστήριξης