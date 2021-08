Οικονομία

Στύλιος για πυρόπληκτους στον ΑΝΤ1: άμεση και αποτελεσματική η αρωγή της Κυβέρνησης (βίντεο)

Θα δοθεί πλήρης αποζημίωση για το ζωικό κεφάλαιο μέσα στον Σεπτέμβριο, δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», τόνισε ότι η αντίδραση της Κυβέρνησης για αρωγή στους πυρόπληκτους, ήταν άμεση αποτελεσματική.

Ο κ. Στύλιος αναφέρθηκε εκτενώς στον τρόπο με τον οποίο θα δοθούν οι αποζημιώσεις, σχεδιασμός που έγινε γνωστός από την πρώτη στιγμή, υπογραμμίζοντας ότι οι πρώτες εκταμιεύσεις θα γίνουν σήμερα σε δικαιούχους που έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση στο AROGI.GOV.GR.

Συμπλήρωσε δε πως οι προκαταβολές στους πυρόπληκτους, περιλαμβάνουν και τις προκαταβολές για κτηριακές εγκαταστάσεις που καταστράφηκαν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις που κάηκαν. Αποκάλυψε δε ότι η ολική αποζημίωση για το ζωικό κεφάλαιο θα καταβληθεί εντός του Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Στύλιος, είπε ακόμη ότι έχει ξεκινήσει ήδη η καταγραφή των ζημιών και μετά την ολοκλήρωση της θα δοθεί μια δεύτερη προκαταβολή αποζημίωσης, πριν την εξόφληση που θα ακολουθήσει.

Σε ότι αφορά τους καλλιεργητές οι οποίο έπαθαν ζημιές που θα τους επηρεάσουν σε βάθος χρόνου, όπως για παράδειγμα οι ελαιοκαλλιεργητές , είπε πως θα υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο για να σταθούν ξανά στα πόδια τους.





