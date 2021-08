Παράξενα

Νεκροθάφτης καταδικάστηκε για διάρρηξη σε σπίτι νεκρού

Ποιο ελαφρυντικό του αναγνώρισε το δικαστήριο και ποια ποινή του επιβλήθηκε.

Ποινή φυλάκισης ενός μηνός με 3ετή αναστολή, επέβαλε χθες το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου σε έναν 44χρονο, που κρίθηκε ένοχος για απόπειρα κλοπής σε εξοχική κατοικία, η οποία ανήκε σε άνδρα που πέθανε και κηδεύτηκε στο κοιμητήριο στο οποίο εργάζεται περιστασιακά ως νεκροθάφτης, την προηγούμενη ημέρα!

Το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του μειωμένου καταλογισμού.

Ο 44χρονος, που έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές για αδικήματα, το μεσημέρι της 17ης Αυγούστου, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, από αστυνομικούς του Α.Τ. Αρχαγγέλου, την ώρα που προσπαθούσε να διαρρήξει την εξοχική κατοικία του νεκρού. Εντοπίστηκε, συγκεκριμένα, να περιεργάζεται εργαλεία στην αυλή της οικίας από συγγενή, ο οποίος τον ακινητοποίησε και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Εις βάρος του είχε σχηματιστεί μόλις πρόσφατα κι έτερη δικογραφία για κλοπές σε αυτοκίνητα, ενώ χθες ενώπιον του δικαστηρίου η κόρη του εκλιπόντος κατέθεσε ότι έχει ενημερωθεί πως έχει απασχολήσει τις Αρχές και για υποθέσεις κλοπών σε Ιερούς Ναούς.

Ο ίδιος, εξεταζόμενος στο πλαίσιο της προανάκρισης, είχε ομολογήσει ότι εισήλθε εντός του χώρου με σκοπό να αφαιρέσει οτιδήποτε βρει μέσα σε αυτό. Κατέθεσε ότι είναι κλεπτομανής και ότι έχει νοσηλευτεί κατ’ επανάληψη στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και στο Ψυχιατρείο Λέρου.

Χθες ενώπιον του δικαστηρίου ισχυρίστηκε ότι η προανακριτική του ομολογία είναι απόρροια αστυνομικής… βίας, ενώ δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει επαρκώς τα όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες κατηγορίας εις βάρος του. Επιπλέον υποστήριξε ότι μετέβη στην εξοχική κατοικία του νεκρού που είχε κηδεύσει την προηγούμενη ημέρα, η οποία είναι απομακρυσμένη και μακριά από την οικία του, εντελώς τυχαία, γιατί έψαχνε να βρει φρούτα και συγκεκριμένα σύκα και ότι εισήλθε εντός πηδώντας φράχτη ύψους 2,5 μέτρων περίπου! Διατείνεται δε ότι η ψυχική του πάθηση τον κάνει να περιπλανάται άσκοπα και ότι είναι εκείνος που φροντίζει την γηραιά μητέρα του και την ανάπηρη αδελφή του.

