Ζάκυνθος - Δολοφονία 37χρονης: Στη φυλακή ο πρώην αστυνομικός

Ποια νέα επιβαρυντικά στοιχεία προέκυψαν σε βάρος του

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε σήμερα, Παρασκευή (20/8), με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα Ζακύνθου, ο πρώην αστυνομικός που κατηγορείται για συμμετοχή στη δολοφονία της 37χρονης Χριστίνας Κλουτσινιώτη, συζύγου του Ντίνη Κορφιάτη, που δολοφονήθηκε και αυτός φέτος τον Μάιο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο απότακτος αστυνομικός είχε αφεθεί ελεύθερος τον Ιούνιο μετά την απολογία του, με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών μέτρων.

Νωρίτερα σήμερα, ωστόσο, κλήθηκε ξανά σε απολογία από την ανακρίτρια, καθώς προέκυψαν νέα επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του, από τον έλεγχο που έγινε σε ηλεκτρονικές συσκευές του.

Ο πρώην αστυνομικός οδηγήθηκε στα κρατητήρια της αστυνομίας και αύριο θα προφυλακιστεί.

