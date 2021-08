Αθλητικά

Τσιτσιπάς - Σινσινάτι: Πρόκριση στην 4άδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Βλέπει” τελικό ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά την επικράτηση επί του Καναδού Αλιασίμ. Ποιος είναι ο αντίπαλός του στον ημιτελικό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε τα εύκολα... δύσκολα, αλλά τελικά νίκησε με 6-2, 5-7, 6-1 τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ και έφτασε , για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στα ημιτελικά του Western & Southern Open στο Σινσινάτι, εκεί όπου τα ξημερώματα (01:00), θα αντιμετωπίσει την “χρυσό” Ολυμπιονίκη, Αλεξάντερ Σβέρεφ για μία θέση στον τελικό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έκαμψε την αντίσταση του Καναδού μετά από 2 ώρες και 12 λεπτά αγώνα, φτάνοντας στον ένατο ημιτελικό τη φετινή σεζόν.

Πήρε άνετα το πρώτο σετ, όμως έχασε το δεύτερο που ήταν και το πιο συναρπαστικό. Ο Τσιτσιπάς έχασε δύο match-points, ενώ ο Αλιασίμ που κέρδισε (7-5) χρειάστηκε στο 5ο game να πάρει ιατρικό τάιμ άουτ, έχοντας πρόβλημα στη μέση.

Στο τρίτο σετ, ο Έλληνας πρωταθλητής, Νο3 στην παγκόσμια κατάταξη επανέλαβε την εμφάνιση του πρώτου set και έφτασε στην νίκη.

Ο αντίπαλος του στα ημιτελικά, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ξεπέρασε μέσα σε 60 λεπτά το εμπόδιο του Κάσπερ Ρουντ με 6-1, 6-3.

Έτσι, ο Τσιτσιπάς έφτασε φέτος τις 48 νίκες, προκρίθηκε στον ένατο ημιτελικό μέσα στο 2021 και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις εν όψει του US Open που θα διεξαχθεί 31 Αυγούστου με 12 Σεπτεμβρίου.

Make that five straight for Stef ??@steftsitsipas secures a fifth win in a row against Auger-Aliassime, battling past him 6-2 5-7 6-1 to reach back-to-back Cincinnati semi-finals!#CincyTennis pic.twitter.com/zOdj92hxUO — Tennis TV (@TennisTV) August 21, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Τζέιμς Μποντ: τον Σεπτέμβρη η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας

Καιρός: επιδείνωση με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους το Σάββατο

Κορονοϊός - ΕΚΕ: καμία συσχέτιση εμβολίων και ισχαιμικών επεισοδίων