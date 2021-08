Life

Κορονοϊός - Viral σποτ για εμβολιασμό: Η γιαγιά, το 5G και ο Πανταζής (βίντεο)

Ο Δήμος Ρεθύμνης δημιούργησε ένα βίντεο με στόχο να προωθήσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά της COVID-19.

Ένα διασκεδαστικό βίντεο, με πολύ δόση χιούμορ, δημιούργησε ο Δήμος Ρεθύμνης, με σκοπό την προώθηση του εμβολιαστικού προγράμματος.

Πρωταγωνίστρια μία γιαγιά, η οποία επισκέπτεται τον φαρμακοποιό για να κλείσει ραντεβού προκειμένου να εμβολιαστεί κατά της COVID-19 και του εξομολογείται τις “ενστάσεις” της κόρης της.

Μόνο που μπερδεύει το 5G με τον… Πανταζή!

