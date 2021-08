Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΚΕ: καμία συσχέτιση εμβολίων και ισχαιμικών επεισοδίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία δηλώνει ρητά ότι καμία συσχέτιση εμβολίων και οξέων ισχαιμικών επεισοδίων δεν έχει αποδειχθεί.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία (ΕΚΕ) δηλώνει ρητά ότι καμία συσχέτιση εμβολίων και οξέων ισχαιμικών επεισοδίων, δεν έχει αποδειχθεί ούτε αναφερθεί με τη χρήση των μέχρι τώρα εμβολίων, τόσο στις κλινικές δοκιμές τους όσο και στην εφαρμογή τους στον γενικό πληθυσμό.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία από την αρχή της πανδημίας COVID-19 έχει τοποθετηθεί υπέρ του καθολικού εμβολιασμού.

"Ο εμβολιασμός για τον SARS-COV-2 αποτελεί πράξη ατομικής ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης", τονίζει η ΕΚΕ, υπογραμμίζοντας ότι τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί και χορηγούνται έχουν αποδειχθεί ασφαλή κι αποτελεσματικά και αποτελούν το κυριότερο όπλο της επιστήμης για την αντιμετώπιση της πανδημίας. "Ιδίως τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, με σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα, έχουν σημαντικό όφελος από τον εμβολιασμό, που υπερβαίνει κατά πολύ τον οποιαδήποτε κίνδυνο από πιθανές σπάνιες επιπλοκές", καταλήγει η ΕΚΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: επιδείνωση με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους το Σάββατο