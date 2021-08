Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονoϊός – Ινδία: Eγκρίθηκε το πρώτο εμβόλιο DNA στον κόσμο

Το ZyCoV-D προσφέρει αποτελεσματικότητα 67% σε 3 δόσεις..

H ινδική ρυθμιστική αρχή φαρμάκων παραχώρησε την Παρασκευή άδεια κατεπείγουσας χρήσης για το εμβόλιο Covid-19 της εταιρείας Zydus Cadila, το πρώτο εμβόλιο DNA κατά της πανδημίας.

Το εμβόλιο, με την ονομασία ZyCoV-D, εγκρίθηκε για χρήση σε άτομα άνω των 12 και είναι το πρώτο εμβόλιο που εγκρίνεται στην Ινδία για ανηλίκους, επισημαίνει το Reuters. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών σε 28.000 εθελοντές, προσφέρει αποτελεσματικότητα 66,6%.

Σε αντίθεση με άλλα εμβόλια που χορηγούνται σε μία ή δύο δόσεις, το νέο ινδικό εμβόλιο απαιτεί τρεις δόσεις.

Η παραγωγή αναμένεται να είναι μάλλον περιορισμένη, στις 100 με 120 εκατομμύρια δόσεις το χρόνο.

Το ZyCoV-D περιέχει ένα κυκλικό μόριο DNA, γνωστό ως πλασμόδιο, στο οποίο έχουν μεταφερθεί γονίδια του κοροναϊού. Το πλασμίδιο εισέρχεται στα ανθρώπινα κύτταρα και τα αναγκάζει να παράγουν μια πρωτεΐνη του κορονοϊού, η οποία στη συνέχεια αναγνωρίζεται ως στόχος από το ανοσοποιητικό σύστημα για την παραγωγή αντισωμάτων.

Είναι το έκτο εμβόλιο Covid-19 που εγκρίνεται στην Ινδία, όπου μόνο το 9,18% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί πλήρως, σύμφωνα με δεδομένα του Πανεπιστημίου «Τζονς Χόπκινς» στις ΗΠΑ.

