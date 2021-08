Αθλητικά

Η Λίβερπουλ ζευγάρωσε τις νίκες της με βασικό τον Τσιμίκα

Οι «κόκκινοι» επιβλήθηκαν της Μπέρνλι και συνεχίζουν έχοντας το απόλυτο στις 2 πρώτες αγωνιστικές της Premier League.

Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες για το αγγλικό πρωτάθλημα πανηγύρισε σήμερα (21/8) η Λίβερπουλ.

Οι «κόκκινοι» επικράτησαν της Μπέρνλι με 2-0 στο «Άνφιλντ», στην αναμέτρηση που «άνοιξε την αυλαία» της 2ης αγωνιστικής, και σκαρφάλωσαν προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Ντιόγκο Ζότα άνοιξε στο 18΄ το... δρόμο για την επικράτηση των «κόκκινων», καθώς έγινε αποδέκτης της μπάλας από τη σέντρα του Κώστα Τσιμίκα και με κεφαλιά «έγραψε» το 1-0, ενώ οι «ρεντς» διπλασίασαν τα τερματά τους με τον Σαντιό Μανέ στο 69ο λεπτό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τσιμίκας συμπεριλήφθηκε στο αρχικό σχήμα της Λίβερπουλ και αντικαταστάθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα (90+2΄) από τον Τζο Γκόμεζ.

