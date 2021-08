Οικονομία

Σαντορίνη: Έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε μίνι κρουαζιέρες

Πλήθος παραβάσεων και φοροδιαφυγή δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Δώδεκα στα 13 επαγγελματικά τουριστικά σκάφη στην Βλυχάδα της Σαντορίνης, τα οποία πραγματοποιούν μίνι κρουαζιέρες κάνοντας τον γύρο του νησιού σε ξένους τουρίστες, βρέθηκαν να φοροδιαφεύγουν μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο της ΑΑΔΕ. Ειδικότερα, δεν είχαν εκδώσει συνολικά 195 εισιτήρια για μία διαδρομή, συνολικής αξίας, 31.500 ευρώ.

Οι ελεγκτές επέβαλαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους για να εξετάσουν τη φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων αυτών, ζητώντας τα βιβλία τους. Ταυτόχρονα, συνεχίζουν τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους και σε άλλα παρόμοια σκάφη.

Σημειώνεται ότι, τα σκάφη αυτά φιλοξενούν από 8 έως και 20 άτομα ανά διαδρομή, με τις τιμές των εισιτηρίων να κυμαίνονται από 100 ευρώ έως και 200 ευρώ ανά άτομο. Μόνο στο λιμάνι της Βλυχάδας δραστηριοποιούνται περισσότερα από 130 τέτοια σκάφη και σε όλη την Σαντορίνη πάνω από 250 σκάφη, με ημερήσια είσπραξη τουλάχιστον 350.000 ευρώ.

