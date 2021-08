Κόσμος

Σεισμός: ισχυρή δόνηση στις Νήσους Νότιες Σάντουιτς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλος σεισμός συγκλόνισε τη νησιωτική χώρα του Ατλαντικού.

Ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή των απομακρυσμένων Νήσων Νότιες Σάντουιτς, στον νότιο Ατλαντικό, ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Ο σεισμός έγινε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, ανέφερε το ινστιτούτο.

Κατά το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ, δεν θεωρείται πως υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι.

Ειδήσεις τώρα:

Αφγανιστάν: Έλληνας υπάλληλος στο ΝΑΤΟ επέστρεψε στην Αθήνα

Καιρός: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι την Κυριακή

Κορονοϊός: σε ποια χώρα ανακοινώθηκαν τα δύο πρώτα κρούσματα!