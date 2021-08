Κόσμος

Αφγανιστάν: απεγκλωβισμός ανθρώπων με αεροπλάνα των ΗΠΑ

Αμερικανικά αεροσκάφη θα παραλάβουν ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε ο Μπάιντεν.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα ότι εμπορικά αεροσκάφη θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να βοηθήσουν στη μεταφορά ανθρώπων, που απομακρύνονται από το Αφγανιστάν.

Ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε πως 18 αεροσκάφη, μεταξύ άλλων από τις εταιρείες United, American Airlines και Delta δεν θα πετάξουν στην Καμπούλ, αλλά θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά ανθρώπων, που έχουν ήδη φύγει από το Αφγανιστάν.

