Η Γιούλικα Σκαφιδά έγινε θεία- Οι φωτογραφίες με το νεογέννητο ανιψάκι της

Θεία έγινε η γνωστή ηθοποιός μοιράζοντας τη χαρά της με τους ακολούθους της.

Ευτυχισμένες στιγμές βιώνει είναι η Γιούλικα Σκαφιδά, αφού πριν από λίγες ώρες έγινε θεία.

Η αδερφή της Ντορέττα Σκαφιδά γέννησε ένα υγιέστατο μωράκι και όπως είναι λογικό όλη η οικογένεια είναι ενθουσιασμένη.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ηθοποιός με μερικές φωτογραφίες στο Instagram, αγκαλιά με το νεογέννητο ανιψάκι της.

«Η ζωή. Ένα δροσερό πρωινό του Αυγούστου. Μας χάρισε μεγάλη χαρά και συγκίνηση», έγραψε χαρακτηριστικά η Γιούλικα Σκαφιδά.

