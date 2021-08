Πολιτική

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: την Τρίτη οι ανακοινώσεις Κικίλια

Ώρα αποφάσεων για χώρους εργασίας, καφέ, εστιατόρια και γήπεδα. Πώς θα μπαίνουν στις αίθουσες οι μαθητές. Τι θα ισχύει για εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους.

Σε ανακοινώσεις, για τα μέτρα Δημόσιας Υγείας που αφορούν σε ανεμβολίαστους πολίτες θα προβεί ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, την Τρίτη 24 Αυγούστου και ώρα 12:00 στο Υπουργείο Υγείας.

Στις ανακοινώσεις θα συμμετέχει και η Διευθύντρια της ΜΕΘ του ΓΝ «Ευαγγελισμός», Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας Καθηγήτρια Αναστασία Κοτανίδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ως αμιγείς θα λειτουργούν οι εσωτερικοί χώροι σε μπαρ, εστιατόρια και καφέ, ενώ μόνο εμβολιασμένους θα δέχονται τα θέατρα, τα σινεμά αλλά και τα γήπεδα.

Στα εμπορικά καταστήματα η είσοδος αναμένεται να είναι ελεύθερη σε όλους, μειώνοντας όμως τον αριθμό των πελατών που θα εισέρχονται σε αυτά.

Όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα προσέρχονται στην εργασία τους οι ανεμβολίαστοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προβλέπεται ένα εργαστηριακό τεστ την εβδομάδα με επιβάρυνση του ανεμβολίαστου.

Στην εκπαίδευση, δάσκαλοι, καθηγητές και διδακτικό προσωπικό πανεπιστημίων θα υποχρεούνται να υποβάλλονται σε δύο εργαστηριακά τεστ ανά εβδομάδα με δικά τους έξοδα.

Τέλος, οι μαθητές θα εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή μετά από δύο self test ανά εβδομάδα.

