Βάνα Μπάρμπα: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο!

Η ανάρτηση της ηθοποιού μέσα από το νοσοκομείο και τα "ευχαριστώ". Το μήνυμα της Βάνας Μπάρμπα.

Μία ξαφνική περιπέτεια υγείας ταλαιπωρεί εδώ και λίγες ώρες τη Βάνα Μπάρμπα.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός το βράδυ της Κυριακής είχε ένα ατύχημα στην Επίδαυρο, όπου βρέθηκε για να παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση, ‘Προμηθέας δεσμώτης’.

Η Βάνα Μπάρμπα όπως αποκάλυψε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Facebook, την ώρα που ολοκληρώθηκε η παράσταση γλίστρησε και έπεσε με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά κατάγματα.

Έτσι νοσηλεύεται στο “Ασκληπιείο” της Βούλας και σήμερα θα χειρουργηθεί.

Το μήνυμα της Βάνας Μπάρμπα

“Λοιπόν όσα φέρνει η στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος.

Επίδαυρο εχθές σε μια μαγική παράσταση ‘Προμηθέας δεσμώτης’ με ενθουσιασμό το χειροκρότημα και μετά ένα αστείο γλίστρημα και να το κακό… πολλαπλά. Κατάγματα και τώρα εγχείρηση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το νοσοκομείο Αργούς και τώρα τον κ. Βουγιουκλάκη και τους θεράποντες γιατρούς στη Βούλα…

Κακό καλοκαίρι δύσκολο πάμε παρακάτω. Έχει ο Θεός…

