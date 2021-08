Πολιτική

Καραμανλής: σε τροχιά ολοκλήρωσης ο Ε65

Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών για τον αυτοκινητόδρομο της κεντρικής Ελλάδας.

Έπειτα από δέκα χρόνια αβεβαιότητας, το Βόρειο Τμήμα του Ε65 (Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) μπαίνει επιτέλους σε τροχιά ολοκλήρωσης, όπως τονίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής και προσθέτει:

«Με συστηματική δουλειά και αλλεπάλληλες επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταφέραμε να το ξεμπλοκάρουμε και να εντάξουμε εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότησή του στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και τώρα προχωράμε στη δέσμευση 65,5 εκατ. ευρώ για την πληρωμή της 1ης καταβολής της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου.

Το Βόρειο Τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας θα εξασφαλίσει γρήγορες και πάνω απ’ όλα ασφαλείς μετακινήσεις και θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της Δυτικής Μακεδονίας ιδιαίτερα κατά την κρίσιμη περίοδο της απολιγνιτοποίησης».

«Πάνω απ' όλα σημαίνει ανάπτυξη και νέες ευκαιρίες για όλες τις περιοχές από τις οποίες περνάει» καταλήγει ο κ. Καραμανλής .





