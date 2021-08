Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Κορίνθιανς για Βιτάλ (βίντεο)

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός αναμένεται στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στο “τριφύλλι”.

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Ματέους Βιτάλ, καθώς η Κορίνθιανς ανακοίνωσε σήμερα τη συμφωνία με το “τριφύλλι” για τον δανεισμό του 23χρονου μεσοεπιθετικού για έναν χρόνο.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο δεξιοπόδαρος άσος, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός ακραίος επιθετικός, αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους “πράσινους”.

Η σχετική ανακοίνωση της Κορίνθιανς αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η Κορίνθιανς κατέληξε σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, από την Ελλάδα, για τον δανεισμό του επιθετικού μέσου Ματέους Βιτάλ. Ο δανεισμός ισχύει έως τα τέλη Ιουνίου 2022. Σήμερα (25/8) επετράπη στον αθλητή να μεταβεί στην Ελλάδα και να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις».

Ο Βιτάλ, ο οποίος εντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2018 στο δυναμικό της Κορίνθιανς, προερχόμενος από τη Βάσκο ντα Γκάμα, κατέγραψε 187 συμμετοχές με απολογισμό 14 τέρματα.

