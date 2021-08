Αθλητικά

Κύπελλο Γερμανίας: Η Μπάγερν Μονάχου έβαλε μια ντουζίνα γκολ!

Χωρίς οίκτο, οι Βαυαροί συνέτριψαν την αντίπαλη ομάδα.

Ακόμη βάζει γκολ στο “Weserstadion” η Μπάγερν Μονάχου... Οι Βαυαροί συνέτριψαν εκτός έδρας με 12-0 την ομάδα της 5ης κατηγορίας Γερμανίας, Μπρέμερ, για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας.

Η ομάδα του Μονάχου δεν έδειξε έλεος στην αντίπαλό της... ούτε όταν αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα ο Ούγκο Μάριο Νόμπιλε για τους γηπεδούχους στο 76ο λεπτό και με το σκορ να είναι 8-0.

Πάντως, η νίκη με 12-0 δεν αποτελεί ρεκόρ στον θεσμό του Κυπέλλου Γερμανίας, αφού η ίδια ομάδα, η Μπάγερν Μονάχου είχε πετύχει τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκης στην Ιστορία στις 15 Αυγούστου 1997, νικώντας με 16-1 τη Βάλντμπεργκ.

Ποιοι πέτυχαν τα γκολ της Μπάγερν; Ο Έρικ Μαξίμ Τσούπο Μοτίνγκ σημείωσε τέσσερα γκολ (8’, 28’, 35’, 82’), ο Τζαμάλ Μουσιάλα πέτυχε ακόμη δύο (16’, 48’), ενώ από ένα γκολ πέτυχαν οι Μαλίκ Τίλμαν (47’), Λιρόι Σανέ (65’), Μικαέλ Κιζάνς (80’), Μπούνα Σαρ (86’) και Κορεντίν Τολισό (88’), ενώ ο Γιαν Λούκα Βαρμ πέτυχε κι ένα αυτογκόλ (27’).

