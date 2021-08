Αθλητικά

Ριέκα - ΠΑΟΚ: Για την πρόκριση στην Κροατία ο “Δικέφαλος του Βορρά”

ΠΑΟΚ και Ριέκα έχουν... ανοιχτούς λογαριασμούς από την αναμέτρηση της Τούμπας.



Τον σπουδαιότερο εφετινό ευρωπαϊκό αγώνα του (μέχρι τον... επόμενο) δίνει σήμερα ο ΠΑΟΚ στην Κροατία. Ο «Δικέφαλος» αναμετράται στη Ριέκα (26/8, 21:00) με την ομώνυμη ομάδα, στον αγώνα ρεβάνς για τα πλέι οφ του Europa Conference League, και χρειάζεται τη νίκη με οποιοδήποτε σκορ, προκειμένου να πάρει το «εισιτήριο» για τους ομίλους της διοργάνωσης και να συνεχίσει το φετινό ευρωπαϊκό «ταξίδι» του.



Οι δύο «μονομάχοι» έχουν... ανοιχτούς λογαριασμούς από την αναμέτρηση της Τούμπας, όπου αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Αυτό σημαίνει ότι οι Θεσσαλονικείς πρέπει να κρατήσουν το «μηδέν» στην άμυνα και να «ψάξουν» ένα ή περισσότερα τέρματα, τα οποία θα τους στείλουν στους ομίλους της νεοσύστατης διοργάνωσης.

Εκεί θα επιδιώξει να βρεθεί και η Ανόρθωση, που υποδέχεται στη Λάρνακα τη Χάποελ Μπερ Σεβά, στη ρεβάνς του 0-0 από το πρώτο παιχνίδι στο Ισραήλ. Αύριο διεξάγονται συνολικά 22 αγώνες για τα πλέι οφ του Europa Conference League, με τους νικητές από τα ισάριθμα ζευγάρια να παίρνουν το «εισιτήριο» για τους ομίλους, στους οποίους θα δώσουν το «παρών» και οι δέκα ομάδες που θα αποκλειστούν στα πλέι οφ του Europa League.

