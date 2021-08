Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μπουλμπασάκος: Στον “Ευαγγελισμό” αγγίζουμε την πληρότητα στην ΜΕΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκανε λόγο για πανδημία ανεμβολίαστων. Το 90% που νοσηλεύονται δεν έχουν κάνει το εμβόλιο.



Για την κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και τις νοσηλείες με περιστατικά κορονοϊού μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» ο Διευθυντής Πνευμονολογικής κλινικής του νοσοκομείου Γιώργος Μπουλμπασάκος.

Όπως είπε «έχουμε δώσει μέχρι στιγμής 84 κρεβάτια για κοινή νοσηλεία covid και 32 κρεβάτια ΜΕΘ – covid. Αυτή την στιγμή υπάρχει μια πληρότητα στα κρεβάτια που έχουμε δώσει και ίσως τις επόμενες ημέρες να αναγκαστούμε να ανοίξουμε επιπλέον 50 κρεβάτια για απλή νοσηλεία κορονοϊού και αντίστοιχα κρεβάτια ΜΕΘ».

Ο κ. Μουλμπασάκος χαρακτήρισε δύσκολη και επίμονη την διαδικασία καθώς, όπως σημείωσε « αυτά τα κρεβάτια χάνονται για τα non – covid περιστατικά και αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο»

«Η μετάλλαξη Δέλτα άλλαξε δραματικά την πανδημία παγκοσμίως και αναγκαζόμαστε να ξαναθυμηθούμε σκηνές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές», υπογράμμισε.

Παράλληλα, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «αυτοί που νοσηλεύονται στον Ευαγγελισμό το 90% είναι ανεμβολίαστοι. Αυτή την στιγμή έχουμε μια πανδημία ανεμβολίαστων. Το τελευταίο διάστημα νοσηλεύονται οι παραγωγικές ηλικίες και έχουμε περάσει και σε μεγαλύτερες ηλικίες, 60 ετών και άνω. Αυτό που έγινε είναι ότι οι νεαροί έφεραν τον ιό μέσα στα σπίτια και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί αυτές οι ηλικίες έχουν χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη».

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία - Μπαρνιέ: Υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2022

Αφγανιστάν: Εκατόμβη νεκρών στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Καιρός: τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας την Παρασκευή