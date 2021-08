Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε νεαρό για απόπειρα βιασμού κοπέλας

Τι κατήγγειλε η 20χρονη στην Αστυνομία. Που εντόπισαν τον νεαρό οι αστυνομικοί.



Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται νεαρός αλλοδαπός που φέρεται να αποπειράθηκε να βιάσει μία 20χρονη πριν από λίγες μέρες, σε κεντρικό δρόμο των Σαράντα Εκκλησιών, στη Θεσσαλονίκη.

Είχε προηγηθεί καταγγελία της κοπέλας, σύμφωνα με την οποία ο δράστης την προσέγγισε τα ξημερώματα της 11ης Αυγούστου, καθώς εκείνη βάδιζε στο πεζοδρόμιο κι αφού την έριξε αιφνιδιαστικά στο έδαφος επιχείρησε να την κακοποιήσει σεξουαλικά.



Ύστερα από αναζητήσεις αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον προσήγαγαν για κατοχή μικροποσότητας χασίς, πράξη για την οποία κρατείται, ενώ φαίνεται πως αναγνωρίστηκε από την καταγγέλλουσα.

Πρόκειται για πακιστανικής καταγωγής άνδρα, 21 ετών, εις βάρος του οποίου αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για το καταγγελλόμενο περιστατικό.

