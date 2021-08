Υγεία - Περιβάλλον

Φυσική λοίμωξη Vs εμβολιασμός για Covid-19

Γράφει η Ελένη Πατρόζου, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτις ΥΓΕΙΑ.

Σε πολλές περιπτώσεις η ανοσία που ακολουθεί τη νόσηση υπερέχει της ανοσίας που είναι αποτέλεσμα εμβολιασμού. Κλασικό παράδειγμα είναι η νόσος της ιλαράς. Αν νοσήσει κανείς και επιβιώσει των επιπλοκών της νόσου (εγκεφαλίτιδα 1:1000, πνευμονία 1:20) αποκτά δια βίου ανοσία.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά παραδείγματα εμβολίων με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το εμβόλιο έναντι του HPV, όπου ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Η φυσική νόσηση από τον ιό του HPV δεν εγκαταλείπει σημαντική ανοσία με αποτέλεσμα να μπορεί να μολυνθεί κανείς επανειλημμένα με το ίδιο στέλεχος ιού ενώ αντίθετα μετά τον εμβολιασμό παρατηρείται ισχυρή ανοσολογική απάντηση που αποτρέπει τη λοίμωξη και τις συνέπειες της.

Στις χώρες με υψηλή εμβολιαστική κάλυψη έχει μειωθεί κατά 90% η επίπτωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας αλλά και στοματοφαρυγγικών και πρωκτικών καρκίνων που συχνά είναι αποτέλεσμα της HPV λοίμωξης. Άλλα παραδείγματα εμβολίων που επάγουν αποτελεσματικότερη ανοσία της φυσικής νόσησης είναι τα εμβόλια έναντι του τετάνου, έναντι του αιμοφίλου (Haemophilus influenzae) και έναντι του ζωστήρα.

Υπάρχει συνεχώς αυξανόμενος όγκος δεδομένων που υποδηλώνει ότι και στην περίπτωση του SARS CoV-2 τα εμβόλια τα καταφέρνουν καλύτερα από την φύση.

Μετά τον εμβολιασμό παρατηρείται ισχυρότερη (μέχρι δεκαπλάσια) ανοσολογική απόκριση όπως αυτή εκτιμάται με τη μέτρηση των εξουδετερωτικών αντισωμάτων, των αντισωμάτων δηλαδή που προστατεύουν αποτελεσματικά από μια μελλοντική λοίμωξη.

Επιπλέον τα αντισώματα μετά τον εμβολιασμό αποδεικνύονται αποτελεσματικότερα έναντι των μεταλλάξεων. Τα αντισώματα που παράγονται μετά τον εμβολιασμό είναι περισσότερο στοχευμένα έναντι του υποδοχέα πρόσδεσης της πρωτεΐνης ακίδας σε σχέση με τα αντισώματα που προκύπτουν από λοίμωξη με αποτέλεσμα σημειακές μεταλλάξεις να έχουν μικρότερη επίδραση στην αποτελεσματικότητα τους.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο εμβολιασμός συνιστάται και σε άτομα που έχουν ήδη νοσήσει. Μελέτες σε άτομα που νόσησαν και έλαβαν μια δόση εμβολίου έδειξαν σημαντική αύξηση των εξουδετερωτικών και το σημαντικότερο: τα αντισώματα τους εκπαιδεύθηκαν ώστε να είναι προστατευτικά και έναντι μεταλλάξεων του ιού.

Τα διαθέσιμα εμβόλια ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες της επιστημονικής κοινότητας σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητά τους. Στοχεύαμε σε αποτελεσματικότητα της τάξεως το 50-70% και διαθέτουμε εμβόλια με αποτελεσματικότητα, που έχει επιβεβαιωθεί σε μελέτες που περιλαμβάνουν εκατομμύρια ανθρώπων, μέχρι και 95%.

Μέχρι 25 Ιουλίου 2021 έχουν εμβολιαστεί 3.89 δισεκατομμύρια άνθρωποι, το 27.3% του πληθυσμού του πλανήτη και έχει αποδειχθεί ότι όλα τα διαθέσιμα εμβόλια είναι εξαιρετικά ασφαλή. Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα της ανθρωπότητας. Δεν δικαιολογείται να διστάζει πια κανείς.





