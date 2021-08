Κόσμος

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν κάλεσαν τις γυναίκες υγειονομικούς να επιστρέψουν στη δουλειά

Δεν επιστρέφουν οι γυναίκες, που σχηματίζουν ουρές στο αεροδρόμιο, για να φύγουν.

Οι Ταλιμπάν κάλεσαν όλες τις γυναίκες που εργάζονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να επιστρέψουν στην εργασία τους, ανέφερε ένας εκπρόσωπός τους, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες αφού πολλοί εκπαιδευμένοι και μορφωμένοι Αφγανοί έφυγαν από τη χώρα.

Οι γυναίκες αποθαρρύνονταν να πάνε στη δουλειά τους και σε ορισμένες περιπτώσεις τις έδιωξαν από τα γραφεία τους, γεγονός το οποίο υποδαύλισε τον φόβο ότι το ισλαμιστικό κίνημα θα τηρήσει την ίδια στάση με αυτήν της προηγούμενης διακυβέρνησής του, πριν από το 2001, όταν απαγορευόταν στις γυναίκες να εργάζονται.

Ωστόσο, οι εντεινόμενες διαμαρτυρίες ότι το εύθραυστο σύστημα υγείας αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού ενδέχεται να προκάλεσαν στροφή 180 μοιρών στη στάση των Ταλιμπάν.

«Το υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Ισλαμικού Εμιράτου συμβουλεύει όλες τις γυναίκες εργαζόμενες στο κέντρο και τις επαρχίες να προσέρχονται τακτικά στη δουλειά τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ. «Δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα εμπόδιο στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από το Ισλαμικό Εμιράτο», πρόσθεσε.

Αφότου μπήκαν στην Καμπούλ στις 15 Αυγούστου οι Ταλιμπάν προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βασικές υπηρεσίες, ενώ πολλοί εξειδικευμένοι εργαζόμενοι φεύγουν από τη χώρα ή παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, φοβούμενοι τα αντίποινα των ισλαμιστών.

