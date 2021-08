Αθλητικά

Γραμματικοπούλου – US Open: προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετά από μια συγκλονιστική αναμέτρηση με πολλά απρόοπτα, επικράτησε της Εν Σουό Λιάνγκ και για πρώτη φορά στην καριέρα της θα αγωνιστεί στο κυρίως ταμπλό.

Στο κυρίως ταμπλό του US Open προκρίθηκε η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου κι έγραψε Ιστορία. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε με 2-1 (6-2, 5-7, 7-5) τη Εν Σουό Λιάνγκ και για πρώτη φορά στην καριέρα της θα αγωνιστεί στο κυρίως ταμπλό.

Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός με την Γραμματικοπούλου να σώνει και ματς πόιντ, σε ένα παιχνίδι που τελείωσε έξι ώρες μετά την έναρξή του. Η βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει το παιχνίδι για 2 ώρες και 14 λεπτά.

Η πρόκριση της Γραμματικοπούλου στο κυρίως ταμπλό σηματοδοτεί ότι θα αγωνιστούν δύο Ελληνίδες, καθώς εκεί βρίσκεται απευθείας η Σάκκαρη.

