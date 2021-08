Κοινωνία

Missing Alert για 29χρονο

Αγωνία για την τύχη του 29χρονου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Στις 26/8/2021, εξαφανίστηκε από την περιοχή Εύζωνοι Κιλκίς, ο Μοχαμάντι Μοχάμαντ Μουσταφά, 29 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα στις 28/8/2021 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχαμάντι Μοχάμαντ Μουσταφά , έχει ύψος 1,80 μ., έχει 80 κιλά βάρος, έχει μαύρα μαλλιά , και μαύρα μάτια. Φορούσε μπλέ μπλούζα με λευκά σχέδια, μαύρο παντελόνι , αθλητικά μαύρα παπούτσια και κρατούσε πράσινο σκούρο σακίδιο πλάτης

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση

