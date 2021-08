Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μόσιαλος: Νέα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων

"Τα εμβόλια μας παρέχουν υψηλή προστασία", τονίζει ο Ηλίας Μόσιαλος

Νέα στοιχεία, αυτή τη φορά των υγειονομικών υπηρεσιών του Καναδά, παραθέτει ο Ηλίας Μόσιαλος, τονίζοντας πως αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά του κορονοϊού.

«Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως οι πληροφορίες που παίρνουμε από τις χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού έχουν κοινά ποιοτικά χαρακτηριστικά: τα υψηλά ποσοστά προστασίας από το να αρρωστήσουμε με βαριά συμπτώματα και τελικά να νοσηλευτούμε. Αυτό ήταν που ελπίζαμε πως θα κάνουν τα εμβόλια για τον ιό και αυτό κάνουν: μας παρέχουν υψηλή προστασία», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του.

Η ανάρτηση του καθηγητή Ηλία Μόσιαλου:

«Οι υγειονομικές υπηρεσίες του Καναδά, μια από τις χώρες που προπορεύονται στα ποσοστά μαζικού εμβολιασμού, δημοσιοποίησαν στοιχεία για την κατανομή των λοιμώξεων από κορωνοϊό σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους ( https://health-infobase.canada.ca/…/epidemiological…). Τα στοιχεία αναφέρονται στο διάστημα από τις 14 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 07 Αυγούστου 2021, και απορρέουν από 624.980 εμβολιασμένους και μη εμβολιασμενους, ηλικίας 12 ετών και άνω.

Να θυμόμαστε λοιπόν πως για να αποκτήσουμε πλήρη προστασία μετά τη 2η δεύτερη δόση του εμβολίου, κατά μέσο χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες. Κάποιοι λοιπόν μπορεί να μολυνθούν εάν εκτεθούν στον κορωνοϊό προτού το ανοσοποιητικό τους αναπτύξει ικανή προστασία.

Πως αναλύθηκαν αυτά τα στοιχεία;

Ομαδοποιώντας όσους κόλλησαν τον ιό σε τέσσερις κατηγορίες:

Α. αυτούς που ήταν ανεμβολίαστοι όταν κόλλησαν τον ιό

αυτούς που ήταν ανεμβολίαστοι όταν κόλλησαν τον ιό Β. αυτούς που κόλλησαν σύντομα μετά την πρώτη δόση του εμβολίου, δηλαδή που δεν προστατεύονταν ακόμη από το εμβόλιο, καθώς εκτέθηκαν στον ιό λιγότερο από 14 ημέρες μετά την πρώτη δόση

αυτούς που κόλλησαν σύντομα μετά την πρώτη δόση του εμβολίου, δηλαδή που δεν προστατεύονταν ακόμη από το εμβόλιο, καθώς εκτέθηκαν στον ιό λιγότερο από 14 ημέρες μετά την πρώτη δόση Γ. αυτούς που ίσως να είχαν κάνει 2 δόσεις αλλά δεν ήταν επαρκώς προστατευμένοι: η ημερομηνία της έναρξης της λοίμωξής τους ήταν είτε 14 ημέρες είτε περισσότερο μετά την πρώτη δόση ή λιγότερο από 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση

αυτούς που ίσως να είχαν κάνει 2 δόσεις αλλά δεν ήταν επαρκώς προστατευμένοι: η ημερομηνία της έναρξης της λοίμωξής τους ήταν είτε 14 ημέρες είτε περισσότερο μετά την πρώτη δόση ή λιγότερο από 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση Δ. αυτούς που είχαν εμβολιαστεί πλήρως, και η καταγεγραμμένη ημερομηνία της λοίμωξής τους ήταν 14 ημέρες ή περισσότερο μετά τη 2η δόση του εμβολίου που έλαβαν.

Όσον αφορά την κατανομή των λοιμώξεων σε σχέση με τον εμβολιασμό

Το 88,9% ήταν ανεμβολίαστοι (ομάδα Α)

Το 5,2% εκτέθηκαν πολύ σύντομα μετά την 1η δόση (ομάδα Β)

Το 5% ανήκε στην ομάδα Γ, και δεν ήταν πλήρως ανοσοποιημένοι

Το 0,8% ήταν πλήρως εμβολιασμένοι (ομάδα Δ)

Όσον αφορά την ποσοστιαία κατανομή των νοσηλειών μετά από λοίμωξη

Το 84,7% ήταν ανεμβολίαστοι (ομάδα Α)

Το 7,3% εκτέθηκαν πολύ σύντομα μετά την 1η δόση (ομάδα Β)

Το 7,1% ανήκε στην ομάδα Γ, και δεν ήταν πλήρως ανοσοποιημένοι

Το 1% ήταν πλήρως εμβολιασμένοι (ομάδα Δ).

Τέλος, όσον αφορά την ποσοστιαία κατανομή των θανάτων μετά από λοίμωξη, και αυτοί καταγράφηκαν αντίστοιχα

Το 82% ήταν ανεμβολίαστοι (ομάδα Α)

Το 8,8% ανήκε στην ομάδα Β που εκτέθηκαν πολύ σύντομα μετά την 1η δόση

Το 7,8% (ομάδα Γ) δεν ήταν πλήρως ανοσοποιημένοι

Το 1.4% ήταν πλήρως εμβολιασμένοι (ομάδα Δ).

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως οι πληροφορίες που παίρνουμε από τις χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού έχουν κοινά ποιοτικά χαρακτηριστικά: τα υψηλά ποσοστά προστασίας από το να αρρωστήσουμε με βαριά συμπτώματα και τελικά να νοσηλευτούμε.

Αυτό ήταν που ελπίζαμε πως θα κάνουν τα εμβόλια για τον ιό και αυτό κάνουν: μας παρέχουν υψηλή προστασία».

