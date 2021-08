Εθνική Ελλάδας – Τζόλης: πλήγμα ο τραυματισμός του επιθετικού της Νόριτς

Αθλητικά

Ο 19χρονος στράικερ τραυματίστηκε στο εντυπωσιακό του ντεμπούτο με την Νόριτς, όπου πέτυχε δυο γκολ, ενώ είχε και 2 ασίστ. Ποια παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ θα χάσει.

Φοβερή ατυχία για τον Χρήστο Τζόλη, τη στιγμή που είχε ξεκινήσει άκρως εντυπωσιακά την καριέρα του στην Αγγλία.

Ο 19χρονος επιθετικός ο οποίος στο ντεμπούτο του με τη Νόριτς είχε δύο γκολ και δύο ασίστ εναντίον της Μπόρνμουθ, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη γάμπα στο συγκεκριμένο ματς.

Υποβλήθηκε σε εξετάσεις και όπως δήλωσε ο προπονητής του Ντάνιελ Φάρκε, αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τρεις εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει ότι ο Τζόλης θα χάσει τους τρεις προσεχείς αγώνες της εθνικής μας ομάδας στο φιλικό με την Ελβετία (01/09 - 21:45, Βασιλεία, φιλικός) και στους προκριματικούς του Μουντιάλ 2022 με το Κόσοβο (05/09 - 21:45, Πρίστινα) και την Σουηδία (08/09 - 21:45, ΟΑΚΑ).

