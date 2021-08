Αθλητικά

NBA: Με Αντετοκούνμπο τα 100 καλύτερα καρφώματα της σεζόν (βίντεο)

Δείτε το βίντεο του NBA με τα κορυφαία καρφώματα της σεζόν. Σε ποια θέση βρίσκεται ο "Greek Freak"

Το νέο πρωτάθλημα του ΝΒΑ θα ξεκινήσει σε λίγο και οι φίλοι του μπάσκετ περιμένουν με αγωνία τη νέα χρονιά.

Οι διοργανωτές θέλοντας να δείξουν στους φίλους του αθλήματος τι μπορούν να περιμένουν τη νέα χρονιά, ανέβασαν ένα βίντεο με τα 100 καλύτερα καρφώματα της χρονιάς που πέρασε.

Όπως είναι φυσικό στη λίστα υπάρχει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Ελληνας πρωταθλητής μεταξύ άλλων βρίσκεται στην 7η θέση, άλλωστε είναι ένας παίκτης που έχει προσφέρει μεγάλο θέαμα στους φίλους του μπάσκετ.

