Πρέβεζα: Διδάκτωρ Φιλολογίας έδωσε ξανά πανελλήνιες μετά από 25 χρόνια

Eισήχθη πρώτος στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Εργάζεται ως εκπαιδευτικός-φιλόλογος στην Μέση Εκπαίδευση 17 χρόνια, με οργανική θέση στο 2ο ΓΕΛ Πρέβεζας από το 2012 και παρότι είναι Διδάκτωρ Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ερευνητική εστίαση σε ζητήματα συγκριτικής φιλολογίας, αποφάσισε να δώσει ξανά πανελλήνιες εξετάσεις.

Ο Δρ Κοσμάς Κοψάρης γεννήθηκε στην Άρτα το 1978, ζει στην Πρέβεζα με σημαντική συμβολή σε πολιτιστικά και καλλιτεχνικά γεγονότα της πόλης. Για εκείνον το ταξίδι της γνώσης δε σταματά ποτέ, αφού 25 χρόνια μετά την πρώτη του συμμετοχή σε Πανελλήνιες εξετάσεις όπου εισήχθη στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με σειρά επιτυχίας 3, κάθισε ξανά στην θέση του υποψηφίου στο ΓΕΛ Λούρου, πέτυχε για ακόμα μία φορά τον στόχο του και εισήχθη πρώτος στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο Δρ Κοψάρης μίλησε στο mypreveza.gr για την απόφαση του να είναι ξανά υποψήφιος ενώ στέλνει το δικό του μήνυμα στους μαθητές που βιώνουν τη διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων.

“Αρχικά, πάντα έχω στο νου μου ως βασική αρχή ζωής ότι σημασία δεν έχει το πότε θα πετύχεις τους στόχους σου, αλλά ότι θα τους πετύχουμε τελικά. Δεν είχα προγραμματίσει αρχικά να δώσω Πανελλήνιες. Ήταν μια απόφαση της στιγμής, οπότε το Μάρτιο έκανα την αίτηση χωρίς καμιά προετοιμασία. Μελέτησα περίπου είκοσι μέρες πριν δώσω, κυρίως την Ιστορία ως προς το κομμάτι της αυτούσιας απόδοσης νοήματος” είπε ο κ. Κοψάρης στο mypreveza.gr και συνέχισε αναφέροντας τους λόγους που τον οδήγησαν στο να πάρει αυτή την απόφαση.

“Αποφοίτησα από το ΓΕΛ Λούρου το 1996. Τότε εισήχθη στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με σειρά επιτυχίας 3. Αποφοίτησα από την Κλασική Ειδίκευση του Τμήματος. Στην ίδια σχολή έκανα μεταπτυχιακό στην Νέα Ελληνική Φιλολογία και Διδακτορικό στην ίδια Ειδίκευση, την Νέα Ελληνική. Το κομμάτι ειδίκευσης που μού έλειπε ως προς την βασική μου ειδικότητα του εκπαιδευτικού-φιλολόγου (ΠΕ02) ήταν το κομμάτι του ιστορικού. Τώρα που εισήχθη στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας σκοπεύω να ακολουθήσω την κατεύθυνση της Ιστορίας. Κατέχοντας τις τρεις ειδικεύσεις εκτιμώ ότι μπορώ να προσφέρω περισσότερα πράγματα στους μαθητές μου και να τούς κατευθύνω σε έναν περισσότερο επιστημονικό και ερευνητικό τρόπο σκέψης σε ολιστικό πλαίσιο. Είμαστε δάσκαλοι αλλά είμαστε και επιστήμονες, η γνώση δεν σταματά ποτέ. Ένας δάσκαλος δεν πρέπει ποτέ να επαναπαύεται γιατί στη σύγχρονη εποχή η επιστήμη είναι μια ατέρμονη διαδικασία και βιομηχανία ανατροφοδότησης της γνώσης” σημειώνει και μοιράζεται με τους αναγνώστες μας την εμπειρία του από την συμμετοχή του στις Πανελλαδικές.

“Με αυτή την ευκαιρία, θέλω να μοιραστώ με τον κόσμο και κάτι άλλο. Ήταν μοναδική εμπειρία για μένα που έδωσα ξανά εξετάσεις στο Λύκειό μου μετά από 25 χρόνια. Χαίρομαι που είδα ένα τόσο καλά οργανωμένο σχολείο και χαίρομαι, επίσης, που η Λυκειακή Επιτροπή του Σχολείου με δέχτηκε ως υποψήφιο, με την ίδια εκτίμηση και σεβασμό στον αγώνα μου, ακριβώς όπως τα παιδιά. Από την άλλη, χαίρομαι που οι μαθητές με δέχτηκαν ως συνυποψήφιο, μου έδιναν δύναμη να μην αγχώνομαι δίχως να με κάνουν να νιώσω άβολα που συμμετείχα στις Πανελλήνιες όντας 25 χρόνια μεγαλύτερός τους. Οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ δημόσια στην κα Καψούρου Σοφία, Διευθύντρια του Σχολείου, καθώς και στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και στο βοηθητικό προσωπικό στην όλη διαδικασία, που στάθηκαν στο πλευρό ολων εμάς των υποφηφίων. Μία συμβουλή, επίσης, στους μαθητές που βιώνουν τη διαδικασία των Πανελλαδικών, μια δοκιμασία που ενίοτε μάς στιγματίζει. Να μην αισθάνονται ποτέ δέσμιοι της εικόνας τους ως μαθητές, να μην φοβούνται την αποτυχία. Θεωρώ ότι μεγάλο μέρος του άγχους μας για τις Πανελλήνιες οφείλεται στο ότι φοβόμαστε τι θα πουν οι άλλοι αν δεν γράψουμε καλά. Αυτό να μην το φοβόμαστε. Σημασία έχει να πιστεύουμε σε μας και να αγωνιζόμαστε για μας, όχι για τους άλλους. Αφιερώνω αυτή την αναπάντεχη πρωτιά στους συνυποψηφίους μου, τελειόφοιτους μαθητές του ΓΕΛ Λούρου, εκφράζοντας ολόψυχα την ευχή να φτάσουν ως νεότερη γενιά πολύ πιο πάνω από τη δική μου γενιά και να επιλέξουν το επάγγελμα που τούς αντιπροσωπεύει. Κάθε καλό σε όλους τους επιτυχόντες, θερμά συγχαρητήρια και να θυμόμαστε: Σημασία δεν έχει πότε θα πετύχουμε τους στόχους μας, αλλά το ότι θα τους πετύχουμε τελικά” υπογραμμίζει ο Διδάκτωρ Φιλολογίας, εκπαιδευτικός και φοιτητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Κοσμάς Κοψάρης.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Κοσμάς Κοψάρης είναι Διδάκτωρ Φιλολογίας του Π.Ι. με ερευνητική εστίαση σε ζητήματα συγκριτικής φιλολογίας. Η Διατριβή του αφορά την επίδραση του Έλληνα αυτόχειρα ποιητή του Μεσοπολέμου Κώστα Καρυωτάκη σε νεότερους ποιητές της ποιητικής Γενιάς του’70: τις περιπτώσεις της Κατερίνας Γώγου, του Αλέξη Τραϊανού και του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Συγκριτικής Φιλολογίας και πολιτισμικών σπουδών, με ειδικότερη ενασχόληση το σύμπαν Παζολίνι. Το συγγραφικό του έργο αφορά βιβλιοκριτικές για ποιητικά έργα σύγχρονων Ελλήνων ποιητών, καθώς και δοκίμια σχετικά με την εξέταση της μοντέρνας ελληνικής ποίησης του 20ου και του 21ου αιώνα. Ερευνητικά του πεδία είναι η ποίηση της Κατερίνας Γώγου, του Παύλου Σιδηρόπουλου, του Γιώργου Χρονά, του Pier Paolo Pasolini, του Charles Baudelaire και του Κ.Γ.Καρυωτάκη.

Έχει ασχοληθεί σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών με το ισπανόφωνο (εστίαση στον κινηματογράφο του Αλμοδόβαρ), το γαλλόφωνο σινεμά (Nouvelle Vague), καθώς και τον ιταλικό νεορεαλισμό. Αρθρογραφεί ως κριτικός λογοτεχνίας, θεάτρου, κινηματογράφου και μεταφραστής στα περιοδικά: Πρεβεζάνικα Χρονικά, Εντευκτήριο, Μανδραγόρας, Θέματα Λογοτεχνίας, Ποιητικά, Χάρτης, Περί ου, Fractal, Νέον Πλανόδιον, Frear, Βακχικόν, Κέφαλος, κ.α. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του βραβευμένου επιστημονικού περιοδικού: Πρεβεζάνικα Χρονικά από το 2012.

Ζει στην Πρέβεζα, με σημαντική συμβολή σε πολιτιστικά και καλλιτεχνικά γεγονότα της πόλης του (σταθερή συμμετοχή σε όλες σχεδόν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Πρέβεζας ως κεντρικός ομιλητής από το 2010, εκφωνήσεις πανηγυρικών, τακτική συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο Πρέβεζας σε εκδηλώσεις θρησκευτικού περιεχομένου, μόνιμη συνεργασία με τον Prisma 91,6, με ραδιοφωνικές εκπομπές πολιτιστικού χαρακτήρα και πλήθος αξιόλογων καλεσμένων, συχνή αρθρογραφία στον τοπικό τύπο σε εβδομαδιαία βάση), μέλος σε Επιτροπές λογοτεχνικών διαγωνισμών, μέλος στην Επιτροπή Ονοματοδοσίας Πρέβεζας, μέλος της Λέσχης Ανάγνωσης Πρέβεζας καθώς και με σημαντική κοινωνική δράση στην περιοχή του. Μόνιμος αρθρογράφος του έγκριτου ηλεκτρονικού περιοδικού για τον πολιτισμό independent, καθώς και του έγκριτου λογοτεχνικού περιοδικού περί ου. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός-φιλόλογος στην Μέση Εκπαίδευση 17 χρόνια, με οργανική θέση στο 2ο ΓΕΛ Πρέβεζας από το 2012.

