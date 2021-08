Αθλητικά

Ο Σεμέδο συνελήφθη για βιασμό

Μία ανήλικη κοπέλα έκανε την καταγγελία και ο διάσημος παίκτης συνελήφθη.

Χειροπέδες στον Ρούμπεν Σεμέδο ο οποίος κατηγορείται για βιασμό.

Μία 17χρονη ήταν που έκανε την καταγγελία. Σύμφωνα με την κοπέλα, γνώρισε σε μπαρ στον Ωρωπό τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, που ισχυρίζεται ότι, τη μέθυσε, την πήγε στο σπίτι του, στη Γλυφάδα και την βίασε.

Αρχικά κατήγγειλε το περιστατικό μαζί με την μητέρα της στο Αστυνομικό Τμήμα Βύρωνα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του το οποίο εκτελέστηκε και συνελήφθη στο σπίτι του.

