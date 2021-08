Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: Νοσοκόμος μου έσωσε την ζωή

Στην πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του αναφέρθηκε ο Πάπας Φραγκίσκος σε συνέντευξή του.



Αναφερόμενος στην πρόσφατη επέμβαση στο παχύ έντερο, στην οποία υποβλήθηκε σε νοσοκομείο της Ρώμης, ο πάπας Φραγκίσκος δήλωσε στο ισπανικό ραδιόφωνο Cope ότι «ένας νοσοκόμος, ο οποίος είχε μεγάλη εμπειρία, (του) έσωσε την ζωή».

Ο ποντίφικας δεν πρόσθεσε περισσότερες λεπτομέρειες, οι οποίες δεν αποκλείεται να αποκαλυφθούν κατά την μετάδοση όλης της συνέντευξης, την Τετάρτη. «Είναι η δεύτερη φορά, στην ζωή μου, που νοσοκόμοι μου σώζουν την ζωή. Συνέβη και το 1957», πρόσθεσε ο Φραγκίσκος.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, την πρώτη φορά συνέβη στην Αργεντινή, όταν μια καλόγρια δεν ακολούθησε τις οδηγίες των γιατρών και άλλαξε την φαρμακευτική αγωγή που χορηγούσε στον σημερινό πάπα για την θεραπεία πνευμονικού οιδήματος.

Αναφορικά, τέλος, με πρόσφατες αναφορές υπερσυντηρητικών σχολιαστών σε ενδεχόμενη παραίτησή του, ο Αργεντινός ποντίφικας απάντησε: «όταν ένας πάπας ασθενεί, υψώνεται ο άνεμος ή και τυφώνας, του κογκλάβιου».

