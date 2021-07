Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο (εικόνες)

Ο Πάπας Φραγκίσκος προσευχήθηκε στη βασιλική εκκλησία Σάντα Μαρία Ματζιόρε, ενώ συνάντησε και πολλά παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.



Ο πάπας Φραγκίσκος αναχώρησε σήμερα από την καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης. Πριν δέκα ημέρες είχε υποβληθεί εκεί σε επέμβαση, λόγω εκκολπωμάτων στο παχύ έντερο και η μετεγχειρητική του πορεία ήταν απόλυτα ικανοποιητική.

Ο ποντίφικας δεν εξήλθε από την κύρια είσοδο του νοσοκομείου και δεν μετέβη αμέσως στο Βατικανό: πρώτα προσευχήθηκε στη βασιλική εκκλησία Σάντα Μαρία Ματζιόρε, όπου βρίσκεται βυζαντινή εικόνα της Παρθένου, η οποία στην Ρώμη είναι γνωστή ως Salus Populi Romani , υπέρ της Υγείας του Ρωμαϊκού Λαού.

Πριν βγει από το Τζεμέλι, ο πάπας Φραγκίσκος συνάντησε πολλά παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και τα ενθάρρυνε να βάλουν τα δυνατά τους για να πάρουν σύντομα εξιτήριο. Δεν έλειψαν και στιγμές αυθόρμητης, ανθρώπινης επαφής με πολλούς ηλικιωμένους, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο αυτό.

