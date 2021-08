Life

Marcus Birks: Πέθανε από κορονοϊό ο αντιεμβολιαστής μουσικός!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγική φιγούρα η έγκυος σύζυγός του. Η υπόσχεσή της.

Πέθανε από κορονοϊό σε ηλικία 40 ετών ο αντιεμβολιαστής μουσικός Marcus Birks.

Πριν από τον θάνατό του, ο γνωστός καλλιτέχνης δήλωσε ότι αρρωσταίνει σπάνια, οπότε δεν ανησυχούσε για τον κορονοϊό. Μιλώντας στο BBC τον Αύγουστο, δήλωνε: “Εάν δεν έχετε αρρωστήσει, δεν νομίζω ότι θα αρρωστήσετε”. Παράλληλα, δεν ήταν υπέρμαχος του εμβολίου.

Ωστόσο, ο Marcus Birks νόσησε από κορονοιό και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Royal Stoke. Δυστυχώς η υγεία του χειροτέρεψε και οδηγήθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Marcus Birks ήταν παντρεμένος εδώ και δέκα χρόνια με τη γυναίκα της ζωής του, Lis με την οποία έχουν ένα γιο, ενώ περίμεναν το δεύτερο παιδάκι του.

Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του



“Ο πόνος που νιώθω γράφοντας αυτό είναι αφόρητος, η καρδιά μου έχει ξεσκιστεί, η ψυχή και ο κόσμος μου έχουν διαλυθεί εντελώς και εντελώς.

Ο σύζυγός μου, ο καλύτερός μου φίλος, η αδελφή ψυχή μου, ο Μάρκους πέθανε την Παρασκευή το πρωί.

Είμαστε μαζί για περισσότερο από το μισό της ζωής μου, από τα 16 μου χρόνια και παντρεμένοι για 10 χρόνια, και τον αγαπούσα απόλυτα και τον λάτρευα για ολόκληρα 17 χρόνια.

Του έδωσα μια υπόσχεση ότι...

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Δέκα κιλά φυσίγγια εκεί που βρέθηκαν νεκρά φλαμίνγκο (εικόνες)

Ηράκλειο: Συλλήψεις για πλαστά διαβατήρια

Σεμέδο: ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό