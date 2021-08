Τεχνολογία - Επιστήμη

Μόσιαλος: πολλοί εμβολιασμοί ή επώδυνο εξάμηνο για πολλούς;

Τι λέει για το αυξημένο ποσοστό πληθυσμού που πρέπει να εμβολιαστεί για να χτιστεί το "τείχος ανοσίας". Τι λέει για τους υγειονομικούς που θα βγουν σε αναστολή.

«Αν δεν έχουμε τουλάχιστον το 85% του πληθυσμού της χώρας εμβολιασμένο, με την παραλλαγή Δέλτα, δεν θα έχουμε τείχος ανοσίας, δεν ξέρω πως προκύπτει η εκτίμηση της Κυβέρνησης ότι με ακόμη 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς θα έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Αυτό ίσχυε και προφανώς έτσι υπάρχει η εκτίμηση του Υπουργείου Υγείας, με την παραλλαγή Άλφα, τώρα με την Δέλτα, έχουν αλλάξει τα δεδομένα», είπε ο Ηλίας Μόσιαλος στον ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε ο κ. Μόσιαλος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και την Ρίτσα Μπιζόγλη, «ή θα πειστούν πολύ περισσότεροι συμπολίτες μας να εμβολιαστούν ή θα έχουμε ένα επώδυνο εξάμηνο, κυρίως για τους ανεμβολίαστους».

«Τώρα η μεταδοτικότητα στα παιδιά είναι ίδια με των ενηλίκων. Όμως, όταν αρχίσουν τα σχολεία, καθώς τα παιδιά μπορεί να έρθουν σε επαφή με 50 ή περισσότερους ανθρώπους, ενώ ένας εργαζόμενους έρχεται σε επαφή πολύ λιγότερους, η μεταδοτικότητα θα είναι πολύ μεγαλύτερη, λόγω και της μετάλλαξης Δέλτα», σημείωσε ο Καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο LSE, καλώντας τους γονείς να προχωρήσουν σε εμβολιασμό και των παιδιών ηλικίας 12 – 17 ετών, καθησυχάζοντας τους παράλληλα για την τυχόν εμφάνιση παρενεργειών ή την νόσηση των παιδιών.

Κληθείς να σχολιάζει το γεγονός ότι χιλιάδες υγειονομικοί αρνούνται τον εμβολιασμό και πρόκειται να τεθούν σε αναστολή σύμβασης από την 1η Σεπτεμβρίου, ο κ. Μόσιαλος είπε ότι ο μεγάλος αριθμός του προκαλεί εντύπωση και σημειώνοντας ότι «αυτό αντικατοπριζει πολλά θέματα που υπάρχουν και με την εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων στην χώρα μας. Πρέπει να δούμε πως αναδιαρθρώνεται η ιατρική εκπαίδευση, δεδομένου και ότι όπως προκύπτει από πρόσφατες έρευνες, οι περισσότεροι πολίτες αναφέρουν ότι τις πληροφορίες για τον εμβολιασμό τις αντλούν κυρίως από τους υγειονομικούς».





