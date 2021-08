Αθλητικά

US Open: Η Γραμματικοπούλου προκρίθηκε στο 2ο γύρο

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πέτυχε σπουδαία νίκη, μετά την εξαιρετική της εμφάνιση.

Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου συνεχίζει να ζει το όνειρό της στο US Open.Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και νίκησε με 2-0 σετ (6-3, 6-2) την Αννα Μπλίνκοβα και προκρίθηκε στον 2 γύρο του Us Open.

Η Γραμματικοπούλου που φιγουράρει στον Νο 234 του ράκινγκ λιστ ήταν ακαταμάχητη απέναντι στην Μπλίνκοβα που είναι στο Νο 84. Χρειάστηκε μόλις 72 λεπτά για να κάμψει την αντίστασή της.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια που είχε και τρεις νίκες στα προκριματικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ελιζ Μέρτενς.

