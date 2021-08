Αθλητικά

Παραολυμπιακοί Αγώνες: “Χάλκινος” ο Νικολαΐδης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελληνας αθλητής κατέκτησε και την τέταρτη θέση, στην κατηγορία F20 της σφαιροβολίας.

Το δεύτερο μετάλλιό της στα αγωνίσματα του στίβου και έκτο συνολικά πανηγυρίζει η Ελλάδα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

«Δράστης» της νέας επιτυχίας είναι ο Ευστράτιος Νικολαΐδης, ο οποίος κατέκτησε την τρίτη θέση στην κατηγορία F20 της σφαιροβολίας. Ο 35χρονος αθλητής σημείωσε επίδοση 15,93 μέτρα στην δεύτερη προσπάθειά του και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, μένοντας πίσω από τους Ουκρανούς Μαξίμ Κόβαλ (17,34 μέτρα - παγκόσμιο ρεκόρ) και Ολεξάντρ Γιάροβι (17,30 μέτρα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον τελικό του αγωνίσματος μετείχε ακόμη ένας Έλληνας αθλητής, ο Λεόντιος Στεφανίδης, ο οποίος κατετάγη τέταρτος με επίδοση 15,75 μέτρα.

Μετά το μετάλλιο του Νικολαΐδη, η Ελλάδα έχει ως τώρα απολογισμό ένα ασημένιο και πέντε χάλκινα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμιο Κύπελλο - Προκριματικά: Οι αντίπαλοι της Εθνικής

Ανασχηματισμός: η ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης (εικόνες)

Πέθανε ο Νίκος Μαϊντάς