Μητσοτάκης για προσφυγικό: δεν θέλουμε το ανεξέλεγκτο κύμα του 2015

Στο προσφυγικό και με αφορμή την κρίση στο Αφγανιστάν επικεντρώθηκε η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Bled Strategic Forum, στη Σλοβενία.

«Η πολιτική για μένα απαιτεί να είναι κανείς μάνατζερ και ταυτόχρονα ηγέτης ώστε να επιλύει προβλήματα και να διαχειρίζεται σταθερά κρίσεις μικρές και μεγάλες. Σήμερα είναι ανάγκη να παράγουμε αποτελέσματα γιατί αυτό περιμένει ο κόσμος από μας. Το να είσαι ηγέτης σημαίνει πρώτα απ' όλα να λες την αλήθεια και κατά περίπτωση να λαμβάνεις μη δημοφιλείς αποφάσεις. Βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση και πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις που άλλοι φοβούνται να πάρουν για το πολιτικό κόστος που μπορεί να έχουν. Πρέπει επίσης να μπορεί να κάνει τη διάκριση του τι είναι σημαντικό και τι είναι λιγότερο σημαντικό, με το βλέμμα στο άμεσο μέλλον αλλά και σε ό,τι απαιτεί η μακροπρόθεσμη στρατηγική. Αυτή είναι η δουλειά των σημερινών πολιτικών».

Αυτό τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική παρέμβασή του σε πάνελ στο οποίο μετέχει στο πλαίσιο των εργασιών του Bled Strategic Forum 2021, στο Μπλεντ της Σλοβενίας.

Σε άλλη παρέμβασή του στο πάνελ του Bled Strategic Forum 2021, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε:

«Συμφωνώ με όσα είπε ο Νταβίντ Σασόλι για τη φιλόδοξη ατζέντα της μεταρρύθμισης των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά θα εξέφραζα ευγενικά τη διαφωνία μου για την επισήμανσή του που αφορά στη χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε επίπεδο πρωθυπουργών για το Αφγανιστάν.

Αυτό που ξεκάθαρα είπαμε είναι ότι δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί το ανεξέλεγκτο και ακανόνιστο κύμα μεταναστευτικών ροών του 2015. Και το στηρίζουμε αυτό, ως μία χώρα που υπήρξαμε θύμα μιας πολιτικής που κατέληξε να αναδεικνύει σημαντικές ελλείψεις των ευρωπαϊκών θεσμών γιατί ακόμη δεν είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε σε μια κοινή προσέγγιση για το μεταναστευτικό - προσφυγικό.

Συμφωνήσαμε όμως στο ότι είναι ανάγκη να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, κάτι που πρέπει να κάνουμε πειθαρχημένα, με σεβασμό στις αρχές μας και το διεθνές δίκαιο. Πρέπει επίσης ως Ευρώπη και ευρωπαϊκοί θεσμοί να μάθουμε από τα λάθη μας.

Και πιστεύω πως ό,τι συνέβη το 2015 ήταν λάθος, το αναγνωρίσαμε ανοιχτά και αναγνωρίσαμε επίσης την ανάγκη να στηρίξουμε περισσότερο την κοινωνική διάσταση του προσφυγικού στην περίπτωση του Αφγανιστάν αλλά ταυτόχρονα στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους διακινητές και σε όλους εκείνους που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο ότι δεν μπορούν να επαναλάβουν αυτό που συστηματικά κάνουν όλα αυτά τα χρόνια».

