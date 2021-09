Υγεία - Περιβάλλον

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί: Αρρυθμίες στο σύστημα Υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιδόθηκαν τα πρώτα φύλλα αναστολής καθηκόντων. "Πράσινο φως" από ΣτΕ για αναστολές συμβάσεων

Τεταμένη είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία όλης της χώρας καθώς τέθηκε σε εφαρμογή το μέτρο που προβλέπει αναστολή εργασίας για το υγειονομικό προσωπικό που δεν έχει εμβολιαστεί.

«Ήδη επιδόθηκαν σε εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία τα πρώτα φύλλα αναστολής καθηκόντων και άλλα είναι προς επίδοση» αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

H ΠΟΕΔΗΝ προγραμματίζει νέες κινητοποιήσεις με αίτημα κανένας εργαζόμενος «να μη χάσει τη δουλειά του» και να αναδείξει «τα δυσαναπλήρωτα κενά που δημιουργούνται ήδη από σήμερα στη Δημόσια Υγεία».

Προκηρύσσει στάση εργασίας για την Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου από τις 10.00 έως τις 15.00 και συγκεντρώσεις στις 11.00 π.μ., για την Αττική στο υπουργείο Υγείας, για τη Θεσσαλονίκη στο υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης και για την περιφέρεια στις κατά τόπους ΥΠΕ και στις πύλες των νοσοκομείων.

Το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχηματισμό Ολομέλειας απέρριψε, εν τω μεταξύ, την αίτηση αναστολής που είχε καταθέσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) ζητώντας «πάγωμα» της απόφασης που επιβάλλει υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων στον χώρο της υγείας και αναστολή εργασίας για όσους εργαζόμενους δεν έχουν εμβολιαστεί.

Τεράστια κενά

Υπολογίζεται πως περίπου 10.000 υγειονομικοί θα βρεθούν εκτός εργασίας με βάση την πρόσφατο νόμο αν και ο τελικός αριθμός αυτών δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός.

Μεγαλύτερο πρόβλημα αναμένεται να αντιμετωπίσουν επαρχιακά νοσοκομεία, στα οποία τα ποσοστά ανεμβολίαστων φτάνουν έως και 30%. ????

Θεσσαλονίκη: Με καρτελάκια οι εμβολιασμένοι υγειονομικοί στο ΑΧΕΠΑ – Κανονικά οι ανεμβολίαστοι στο Γεννηματάς

Στη Θεσσαλονίκη η μέρα ξεκίνησε με απρόοπτα… Με ειδικό πορτοκάλι καρτελάκι εισέρχονται οι εμβολιασμένοι εργαζόμενοι του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, ξεχωρίζοντας με αυτό τον τρόπο από τους ανεμβολίαστους συναδέλφους τους, που υποχρεούνται σε αναστολή εργασίας.

Στο ΑΧΕΠΑ, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι επιχείρησαν να εισέλθουν από την πύλη του νοσοκομείου και ενώ τους απαγορεύτηκε στην αρχή, εν συνεχεία τους επετράπη κανονικά η είσοδος μέσα στο κτήριο, χωρίς ωστόσο να ασκούν τα καθήκοντά τους.

Το μέλος του Δ.Σ. του σωματείου εργαζόμενων και μέλος της ΠΟΕΔΗΝ, Ελένη Μπακιρλή, σε δηλώσεις της τόνισε ότι «σήμερα βλέπετε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση με συναδέλφους που ήταν στην πρώτη γραμμή να μην τους αφήνουν να μπουν μέσα επειδή είναι αν εμβολίαστοι. Εμείς ως υγειονομικό κίνημα είμαστε υπέρ του καθολικού εμβολιασμού, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε την υποχρεωτικότητα, δεν μπορούμε να δεχτούμε συνάδελφοι να χάσουν τη δουλειά τους.»

Κανονικά οι ανεμβολίαστοι στο Γεννηματάς

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων κατήγγειλε ότι ανεμβολιαστοι εργαζόμενοι σήμερα έπιασαν κανονικά δουλειά, μπήκαν στα τμήματα τους, ενώ τόνισε ότι κάποιους τους πήραν και τηλέφωνο από χθες το βράδυ οι προϊστάμενοι των τμημάτων για να προσέλθουν στην εργασία τους, καθώς δεν… βγαίνει το πρόγραμμα!



«Δεν υπάρχει αναστολή, στα προγράμματα εμφανίζονται τα ονόματα των ανεμβολίαστων εργαζομένων. Ο Διοικητής μας είπε ότι όσοι δεν είναι εμβολιασμενοι δεν θα δουλέψουν, θα πάρουν ένα χαρτί από το τμήμα προσωπικού, όμως ούτε αυτοί ξέρουν κάτι», δήλωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο «Γεννηματά».

Και πρόσθεσε: «Εκτός από αυτό, ο διοικητής μας είπε ότι ακόμη και σήμερα οι ανεμβολίαστοι μπορούν να πάνε να εμβολιαστούν -ενώ από σήμερα ισχύει ο νόμος της κυβέρνησης-, ότι όποιος κάνει μονοδοσικό, έρχεται μετά από 14 ημέρες, ενώ όποιος κάνει τα άλλα μετά από 1,5 μήνα άρα η κυβέρνηση έχει αναστείλει αυτό που μόνη της ψήφισε».

Σύμφωνα, εξάλλου, με τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» ανεμβολίαστοι είναι περίπου μέχρι στιγμής 240 από τους συνολικά 1.850 εργαζόμενους. Περίπου 100 από τους συνολικά 1.800 εργαζόμενους στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» είναι ανεμβολίαστοι.

Μυτιλήνη: Εισβολή και καταλήψεις στο νοσοκομείο

Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν εργαζόμενοι , έξω από το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, διαμαρτυρόμενοι για το μέτρο αναστολής εργασίας για όσους υγειονομικούς δεν έχουν εμβολιαστεί.

‘Αλλη ομάδα εργαζομένων προχώρησε σε κατάληψη των γραφείων του διοικητή και της διεύθυνσης προσωπικού του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης υπολογίζεται ότι 25 εργαζόμενοι, από τους οποίους επτά είναι γιατροί, δεν έχουν εμβολιαστεί.

Χάος στο νοσοκομείο Αγρινίου: 50 ανεμβολίαστοι σε αναστολή και άλλοι... 40 σε αναρρωτική άδεια!

Προβληματίζει και η εικόνα στο νοσοκομείο Αγρινίου. Συνολικά 87 εργαζόμενοι από το διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως και τρεις γιατροί, παραμένουν ανεμβολίαστοι και οι 50 από αυτούς τέθηκαν σε αναστολή εργασίας.

Οι υπόλοιποι 40, σύμφωνα με πληροφορίες του karvasaras.gr, έχουν βγει σε… αναρρωτική άδεια. Σε συνδυασμό με όσους τέθηκαν από σήμερα σε αναστολή εργασίας προκαλεί σημαντικά κενά στη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Η 6η ΥΠΕ κοινοποίησε σήμερα έγγραφο στο νοσοκομείο Αγρινίου, με το οποίο αναστέλλονται ξανά τα τακτικά χειρουργεία και το νοσηλευτικό ίδρυμα μετατρέπεται επί της ουσίας ξανά σε νοσοκομείο κορωνοϊού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι η κλινική κορονοϊού του νοσοκομείου έχει αρχίσει να θυμίζει ξανά την εικόνα που είχε προ περίπου πέντε μηνών, αφού νοσηλεύονται σε αυτή περίπου 20 ασθενείς, ενώ η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας που ήταν να λειτουργήσει στις 23 Αυγούστου, παραμένει κλειστή, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση.

Εκτός του νοσοκομείου Βόλου βρίσκονται 58 άτομα από τους 990 εργαζόμενους.

Περίπου 40 άτομα από το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου Χαλκίδας αναμένεται να πάρουν στα χέρια τους τη διοικητική πράξη αναστολής.

Σύμφωνα με πηγές της διοίκησης του Νοσοκομείου Κέρκυρας, το σύνολο των ανεμβολίαστων εργαζομένων που βγαίνουν σε αναστολή είναι 64 και πρόκειται για νοσηλευτές, ιατρούς, βοηθητικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, τεχνικούς, καθαρίστριες κλπ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη (χάρτης)

Καταγγελία για ασέλγεια σε 6χρονη από ηλικιωμένο