Πολιτική

Πλεύρης σε ΚΙΣΕ: Ζητώ συγγνώμη από τον εβραϊκό λαό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανακοίνωση Πλεύρη μετά τις ανησυχίες του ΚΙΣΕ για την τοποθέτησή του στο υπουργείο Υγείας. Πήρε αποστάσεις από τις θέσεις για τις οποίες δικάστηκε ο πατέρας του.

Ουδέποτε θέλησα να προσβάλω τον εβραϊκό λαό και ζητώ συγνώμη εάν το έπραξα, αναφέρει δημοσίως με ανάρτηση του στο twitter ο νέος υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε ανακοίνωση που κατέθεσε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ) με αφορμή την τοποθέτηση του στη θέση του υπουργού Υγείας.

Συγκεκριμένα ο νέος υπουργός Υγείας αναφέρει :

«Ο σεβασμός μου στα θύματα του Ολοκαυτώματος των Εβραίων είναι απόλυτος και είμαι αντίθετος σε κάθε μορφή αντισημιτισμού. Το έχω δείξει με πολλές δημόσιες τοποθετήσεις μου με τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Οι ενστάσεις του ΚΙΣ στο πρόσωπο μου λόγω της αγόρευσης ως δικηγόρου υπεράσπισης του πατέρα μου, με τον οποίο διαφωνώ πλήρως είναι κατανοητές.

Ουδέποτε, πάντως, θέλησα να προσβάλω τον εβραϊκό λαό και ζητώ συγνώμη εάν το έπραξα. Είμαι βέβαιος ότι με την δράση μου ως υπουργός Υγείας θα άρω και την παραμικρή επιφύλαξη σε όσους αμφισβητούν το σεβασμό μου στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων και θα διαπιστώσουν ότι σε καμία περίπτωση δεν διέπομαι από αντισημιτικά αισθήματα».

— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) September 1, 2021

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης