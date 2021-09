Οικονομία

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Είμαστε αισιόδοξοι για την ελληνική οικονομία

Συσκέψεις του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους φορέων της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας

«Ο επόμενος χρόνος θα είναι ένας χρόνος σημαντικής ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και προφανώς για την οικονομία της Βόρειας Ελλάδος» δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Έχουμε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για την προοπτική της οικονομίας τους επόμενους μήνες. Τα μηνύματα, συνολικά, είναι ενθαρρυντικά. Η χώρα σήμερα δανείστηκε πάλι με μία σύνθετη έκδοση πενταετούς και τριακονταετούς ομολόγου σε εξαιρετικά ελκυστικά επιτόκια» πρόσθεσε μετά τις συναντήσεις που είχε με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της βόρειας Ελλάδας και με τους αρμόδιους για τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στην Θεσσαλονίκη.

Αναφερόμενος στην αναγνώριση που εκφράστηκε από την επιχειρηματική κοινότητα για την σημαντική οικονομική στήριξη που παρείχε η Κυβέρνηση στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδος κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υπενθύμισε πως «μόνο μέσω του εργαλείου της επιστρεπτέας προκαταβολής δαπανήθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό ποσό το οποίο ξεπερνάει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας».

Κατά τη διάρκεια των διαδοχικών συσκέψεων εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, οι προκλήσεις και οι θετικές προοπτικές για την οικονομία της περιοχής, οι επιπτώσεις της πανδημίας, οι ανισότητες μεταξύ και εντός των Περιφερειών και η πορεία ολοκλήρωσης των μεγάλων έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στις συναντήσεις συζητήθηκαν επίσης, οι ανάγκες των πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης, οι δυνατότητες περαιτέρω τόνωσης της αναπτυξιακής δυναμικής μέσω της πλήρους αξιοποίησης των ψηφιακών-ερευνητικών υποδομών που αναπτύσσονται στην πόλη, η ενεργειακή μετάβαση των παραγωγικών μονάδων και η θετική φετινή πορεία του τουρισμού.

O Πρωθυπουργός εκφράζοντας σε όλους την αισιοδοξία του για τη δυνατότητα της οικονομίας να ανακάμψει με ταχείς ρυθμούς, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μην βρεθεί ξανά η αγορά σε συνθήκες γενικού lockdown, καθώς από τη στιγμή που η Πολιτεία προσφέρει το εμβόλιο σε όλους, δωρεάν, δεν μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από όλους να συνεισφέρουν στην εκστρατεία πειθούς υπέρ του εμβολιασμού.

Σε ό,τι αφορά τα μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως η κυβέρνηση έχει κάνει πράξη τις δεσμεύσεις της, με έμφαση στην ποιότητα της ζωής των πολιτών, συμπληρώνοντας ότι στον κυβερνητικό σχεδιασμό η πόλη έχει σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ειδικά για το σημαντικότερο έργο της Θεσσαλονίκης, αυτό της κατασκευής του Μετρό, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του «ότι ο σταθμός της Βενιζέλου θα παραδοθεί με τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα να έχουν επιστρέψει με απόλυτη επιστημονική και αρχαιολογική συνέπεια στη θέση τους. Όπως εξάλλου ήδη θα ξεκινήσει να γίνεται στο σταθμό της Αγίας Σοφίας. Θέλω να θυμίσω ότι όταν αποσπάστηκαν εκεί τα αρχαία δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη επανατοποθέτησής τους και δεν είχε αποκαλυφθεί τότε στην πόλη όλο αυτό το μεγάλο κύμα αντίδρασης που προκλήθηκε με το σταθμό της Βενιζέλου».

Ο Πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι υπάρχουν πλέον διαθέσιμοι πόροι και χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, ώστε να γίνουν έργα ή παρεμβάσεις για τη στήριξη της οικονομίας σε στρατηγικά μέτωπα, όπως η πράσινη ανάπτυξη, η ψηφιακή μετάβαση και η καλλιέργεια δεξιοτήτων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε επίσης ότι οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται στον χώρο της Παιδείας ενισχύουν την τεχνική κατάρτιση και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων στην πραγματικη οικονομία, προσθέτοντας ότι η θεσμοθέτηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα ΑΕΙ συνιστά σημαντική μεταρρύθμιση για την επόμενη μέρα.

Στις διαδοχικές συσκέψεις που είχε ο Πρωθυπουργός συμμετείχαν, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών αρμόδιος για τις Υποδομές Γιώργος Καραγιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και η Διευθύντρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε επίσης με τους βουλευτές Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνάντηση ήταν παρών και ο Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μπρατάκος.

Oλόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού:

Πιστός στην δέσμευσή μου να βρίσκομαι στην Θεσσαλονίκη πριν από την ετήσια παρουσία μου στην Διεθνή Έκθεση, είχα την δυνατότητα σήμερα να έχω εκτενείς συζητήσεις με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης. Αλλά και να ενημερωθώ για την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία δρομολογούνται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Καταρχάς θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την αναγνώριση από την επιχειρηματική κοινότητα της πόλης και της Μακεδονίας συνολικά, της σημαντικής οικονομικής στήριξης που η Κυβέρνηση παρείχε στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδος κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μόνο μέσω του εργαλείου της επιστρεπτέας προκαταβολής δαπανήθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό ποσό το οποίο ξεπερνάει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας.

Έχουμε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για την προοπτική της οικονομίας τους επόμενους μήνες. Τα μηνύματα, συνολικά, είναι ενθαρρυντικά. Η χώρα σήμερα δανείστηκε πάλι με μία σύνθετη έκδοση πενταετούς και τριακονταετούς ομολόγου σε εξαιρετικά ελκυστικά επιτόκια. Και πιστεύουμε ότι ο επόμενος χρόνος θα είναι ένας χρόνος σημαντικής ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και προφανώς για την οικονομία της Βόρειας Ελλάδος.

Είχαμε την ευκαιρία, επίσης, να παρακολουθήσουμε μαζί με το κυβερνητικό επιτελείο το οποίο με συνόδευε την πρόοδο σημαντικών έργων υποδομής τα οποία δρομολογούνται στην πόλη. Και πρέπει να σας πω με μεγάλη ικανοποίηση ότι ανατρέχοντας τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει ως Κυβέρνηση πέρυσι τέτοια εποχή από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχουμε πετύχει σημαντική πρόοδο σε όλα τα έργα τα οποία πριν από ένα χρόνο είχαμε ανακοινώσει.

Ενδεικτικά αναφέρω την μεγάλη πρόοδο η οποία, ήδη, γίνεται στο σημαντικότερο έργο της πόλης -που δεν είναι άλλο από το Μετρό- με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου δόθηκε τελική λύση στο ζήτημα της κατασκευής του σταθμού της Βενιζέλου. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι κάποιος πολύ καχύποπτος για να μην αναγνωρίζει ότι σήμερα ήδη η πόλη αλλάζει, χώροι ελεύθεροι αποδίδονται καθώς εργοτάξια απομακρύνονται.

Και βέβαια θα επαναλάβω τη δέσμευσή μου ότι ο σταθμός της Βενιζέλου θα παραδοθεί με τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα να έχουν επιστρέψει με απόλυτη επιστημονική και αρχαιολογική συνέπεια στη θέση τους. Όπως εξάλλου ήδη θα ξεκινήσει να γίνεται στο σταθμό της Αγίας Σοφίας. Θέλω να θυμίσω ότι όταν αποσπάστηκαν εκεί τα αρχαία δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη επανατοποθέτησής τους και δεν είχε αποκαλυφθεί τότε στην πόλη όλο αυτό το μεγάλο κύμα αντίδρασης που προκλήθηκε με το σταθμό της Βενιζέλου.

Να πω, επίσης, ότι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης προχωρούν με ταχύτητα τα έργα βελτίωσης, στην 6η προβλήτα. Αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2024. Ήδη η πορεία του λιμανιού, είναι μία πορεία ανοδική, εκμεταλλεύτηκε το λιμάνι τη συγκυρία της πανδημίας και οι προοπτικές για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι εξαιρετικά ευοίωνες.

Επίσης, να τονίσω ότι άλλη μία μεγάλη εκκρεμότητα την οποία κληρονομήσαμε από το παρελθόν αντιμετωπίζεται, η σύμβαση για τη διασύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΘΕ και την Εγνατία υπεγράφη στα τέλη Ιουνίου του 2021. Και βέβαια και η σιδηροδρομική σύνδεση έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ.

Επίσης, να αναφέρω το σχέδιο για την ανάπλαση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης προχωρά και αυτό εντός του προγράμματος ολοκληρώθηκε -όπως ξέρετε- ήδη ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και δρομολογούνται τα επόμενα βήματα και ο στόχος είναι οι εργασίες ανάπλασης να ξεκινήσουν εντός του 2023.

Θέλω να κάνω μία ειδική αναφορά σε ένα έργο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και αναφέρομαι στο πρώην στρατόπεδο «Παύλου Μελά». Χάρη σε συντονισμένες ενέργειες της Κυβέρνησης και των συναρμοδίων Υπουργείων εγκρίθηκε το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για τη μετατροπή του πρώην στρατοπέδου σε Μητροπολιτικό Πάρκο.Το ΦΕΚ δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες, στις 26 Αυγούστου για την ακρίβεια. Και η σύμβαση για το ανάδοχο είναι στο ελεγκτικό συνέδριο για το προσυμβατικό έλεγχο. Εκτιμούμε ότι τα έργα για αυτόν τον πάρα πολύ σημαντικού πνεύμονα πρασίνου και πολιτισμού για ολόκληρη τη Δυτική Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσουν εντός του μήνα Οκτωβρίου. Με μεγάλη χαρά θα βρεθώ, τότε, στον χώρο ώστε να υποδείξουμε και σε όσους συμπολίτες σας εξακολουθούν να είναι καχύποπτοι ότι το έργο αυτό αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και θα δρομολογηθεί ακριβώς όπως είχαμε δεσμευτεί.

Τέλος ένα από τα έργα για τα οποία είχαμε μιλήσει στο παρελθόν έχει ήδη ολοκληρωθεί. Και αναφέρομαι στην επέκταση του αεροδρομίου «Μακεδονία», το οποίο πια έχει ανοίξει τις πύλες του, είναι πολύ μεγαλύτερο, είναι πολύ πιο σύγχρονο, στους επισκέπτες της πόλης, μέρος μιας πάρα πολύ σημαντικής επένδυσης εκσυγχρονισμού 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε από την προηγούμενη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ολοκληρώνεται, ολοκληρώθηκε μάλλον, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια πάλι από Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Θα έχω την ευκαιρία το επόμενο Σάββατο, ευρισκόμενος πάλι στη Θεσσαλονίκη, να μιλήσω για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για τον επόμενο χρόνο και βέβαια στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου την επόμενη Κυριακή να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα τα οποία θα μου τεθούν.

