Τέξας: Απαγόρευση της άμβλωσης μετά την 6η εβδομάδα

Σάλος έχει προκληθεί στο Τέξας με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, που συνάδει με τους πολέμιους της άμβλωσης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ προσέφερε μια μεγάλη νίκη στους πολέμιους της άμβλωσης τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, αρνούμενο να αναστείλει την ισχύ νόμου που τέθηκε χθες σε εφαρμογή στο Τέξας και απαγορεύει την άμβλωση μετά την 6η εβδομάδα, ακόμα και σε περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας.

Το κορυφαίο όργανο της αμερικανικής δικαιοσύνης, διχασμένο – τέσσερα από τα εννέα μέλη του εναντιώθηκαν στην απόφαση – δεν αποφάνθηκε πάντως για το κατά πόσον ο νόμος είναι συνταγματικός. Επικαλέστηκε «περίπλοκα και νέα διαδικαστικά ζητήματα».

Η απόφαση χαρακτηρίζεται βαρύ πλήγμα στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα αυτό, καθώς ο νόμος, που πρακτικά απαγορεύει το 85 ως 90% των αμβλώσεων, παραμένει σε ισχύ στην πολιτεία.

Δεν είχε επιβληθεί ποτέ τέτοια απαγόρευση σε οποιαδήποτε αμερικανική πολιτεία από το 1973, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε στην υπόθεση Ρόου εναντίον Γουέιντ, καθιστώντας συνταγματικό δικαίωμα την πρόσβαση σε τέτοιες επεμβάσεις.

