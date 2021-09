Πολιτική

Επικουρική ασφάλιση - Βουλή: “Πυρά” αρχηγών για τις αλλαγές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μετωπική σύγκρουση κυβέρνηση - αντιπολίτευση στο νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση. Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας κατέθεσε το ΚΙΝΑΛ.

Με τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών και βουλευτών συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα, η συζήτηση στην Ολομέλεια του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας για την «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: Εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις».

Συνολικά έχουν ζητήσει να μιλήσουν 120 βουλευτές. Χθες κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου έλαβαν το λόγο 72 βουλευτές, εκτός από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και τους υπουργούς της κυβέρνησης.

Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας κατέθεσε το ΚΙΝΑΛ

Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, του συνόλων των άρθρων και των τροπολογιών κατέθεσε το Κίνημα Αλλαγής με επιστολή που συνυπογράφει η Φώφη Γεννηματά και το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρκτήρισε το νομοσχέδιο ύβρη στις σημερινές γενιές. "Επικυρώνει μια βαθιά αντικοινωνική πράξη μιας κυβέρνησης που σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για τον τόπο δίνουν την εντύπωση πως δεν ξέρουν που πατούν και που βρίσκονται", είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε λόγο για υλοποίηση πολιτικού σχεδίου εξυπηρέτησης μεγάλων συμφερόντων σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Εκτίμησε ακόμη, ότι ο πρωθυπουργός όσο και αν προσπαθεί να κρύψει αυτή την αλήθεια εξυπηρέτησης μιας ελίτ, δεν θα αποφύγει το μοιραίο και πως η πτώση του πρωθυπουργού θα είναι ραγδαία, απότομη και η πρόσκρουση θα είναι με πάταγο.

Για κυβερνητική παρέμβαση με άκρως συντηρητικό περιεχόμενο που δημιουργεί ένα σύστημα δύο ταχυτήτων και επικοινωνιακό παιχνίδι σε βάρος των νέων ανθρώπων, μίλησε η Φώφη Γεννηματά, ενώ προσχηματικό χαρακτήρισε τον τίτλο του νομοσχεδίου ο Δημήτρης Κουτσούμπας. «Φέρατε ένα ακόμη αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο με το οποίο δίνετε 8 δις ευρώ στα κοράκια των ασφαλιστικών εταιρειών», είπε και αναφέρθηκε στο λεγόμενο ατομικό κουμπαρά, υποστηρίζοντας ότι «πλέον οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να στοιχηματίζουν τον κόπο τους πάνω σε χρηματιστηριακές συναλλαγές, τζογάροντας όπως αυτοί που ασχολούνται με το στοιχηματικό κουπόνι».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση «στήνει ένα νέο σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου, επιβάλλοντας δια νόμου τον τζόγο και μετατρέποντας τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε χρηματοδότες των αρπακτικών», ενώ για κυβέρνηση του Τζακ του Κουλοχέρη, μίλησε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Οικονόμου: Την ημέρα που ο Ελληνισμός θρηνεί τον Θεοδωράκη, ο Τσίπρας προχώρησε σε ντελίριο ψεμάτων



Επίθεση κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την ομιλία του για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στη Βουλή εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Την ημέρα που ο Ελληνισμός θρηνεί τον Μίκη Θεοδωράκη -έναν άνθρωπο που με τη ζωή, τις υπερβάσεις και την στάση του υπηρέτησε την εθνική ενότητα κι ομοψυχία- ο κ. Τσίπρας προχώρησε σε ένα ακόμη ντελίριο ψεμάτων, διχαστικών μηνυμάτων και άθλιων προσωπικών επιθέσεων», αναφέρει ο κ. Οικονόμου και συνεχίζει:

«Προφανώς είχε ετοιμάσει την ομιλία του πριν ανακοινωθεί η απώλεια του μεγάλου Έλληνα. Το γεγονός όμως ότι επέλεξε να την εκφωνήσει αποδεικνύει, για πολλοστή φορά, πόσο κατώτερος είναι των απαιτήσεων του θεσμικού του ρόλου. Ειδικά τη σημερινή ημέρα, η σύγκριση είναι συντριπτική εις βάρος του. Είναι εκτός τόπου, εκτός θέματος. Και το κυριότερο εκτός εποχής».

Ειδήσεις σήμερα:

Παραολυμπιακοί: “Χρυσός” ο Γκαβέλας στα 100μ

Mad Clip: η τελευταία φωτογραφία που είχε μοιραστεί με τους θαυμαστές του

Η Ντόρα Κουτροκόη στον ΑΝΤ1