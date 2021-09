Life

“Το Πρωινό”: Πρεμιέρα για Σκορδά - Λιάγκα τη Δευτέρα με αλλαγή ώρας

Για 9η συνεχόμενη χρονιά η αγαπημένη εκπομπή του ΑΝΤ1,με τη Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου.

Αισιόδοξη διάθεση, ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, αποκλειστικά θέματα, συναντήσεις με λαμπερά πρόσωπα, άφθονο γέλιο, στιγμές συγκίνησης και, φυσικά, μια καλή παρέα για να τα μοιραστείς.

Αυτά είναι τα απαραίτητα συστατικά ενός δυνατού… τηλεοπτικού πρωινού.

Οι καλύτεροι οικοδεσπότες και η παρέα τους γίνονται μέρος της καθημερινότητάς μας, μέσα από ένα δυναμικό τρίωρο που μας ψυχαγωγεί και μας ενημερώνει.

Στο καθημερινό ραντεβού τους με τους τηλεθεατές στις 09:50, η Φαίη και ο Γιώργος έχουν δίπλα τους, τον Τάσο Τεργιάκη και τη Φωτεινή Πετρογιάννη.

Όλοι μαζί σχολιάζουν θέματα επικαιρότητας, με αλήθειες και συναίσθημα

Με την εμπειρία του στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και το καυστικό ύφος που τον χαρακτηρίζει, ο Βαγγέλης Περρής συνεχίζει στην παρέα του «Πρωινού» και φέρνει ανατροπές.

Όπως πάντα η Λίτσα Πατέρα είναι κοντά μας με τις προβλέψεις και τις συμβουλές της για κάθε ζώδιο.

Επειδή «Πρωινό» χωρίς γαστρονομικές προτάσεις δε γίνεται, το πλατό γεμίζει και φέτος με όμορφες μυρωδιές από τις δημιουργίες του Πέτρου Συρίγου, ο οποίος μοιράζεται γευστικές συνταγές που όλοι μπορούμε να φτιάξουμε στην κουζίνα μας.

Ο Γρηγόρης Μπάκας, υπεύθυνος ρεπορτάζ, μας παρουσιάζει αποκλειστικές συνεντεύξεις με μοναδικό τρόπο!

Το δικό του στίγμα δίνει και ο Θάνος Μακρογαμβράκης με ενδιαφέροντα θέματα και ειδήσεις.

Μαζί μας, όπως κάθε χρόνο, και ο έμπειρος διακοσμητής Νίκος Κωνστάντης, ο οποίος μας προτείνει έξυπνους τρόπους για να ομορφύνουμε το σπίτι και την καθημερινότητά μας.

Ο Γιώργος Ασημακόπουλος εντάσσεται στην πρωινή μας συντροφιά και μας ξεσηκώνει!

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Περικλής Βούρθης, ενώ στο τιμόνι της αρχισυνταξίας βρίσκεται για δεύτερη χρονιά η Χρύσα Ζορκάδη.

Στην επιμέλεια καλεσμένων η Κατερίνα Παπαμερή.

Υπεύθυνη καλεσμένων η Μαίρη Αρώνη.

Στην επιμέλεια των βίντεο της εκπομπής, ο δημοσιογράφος Νίκος Παρτσώλης.

Βοηθός αρχισυντάκτη ο Άρης Λιαπάτης και στον συντονισμό της εκπομπής ο Δημήτρης Μαστοράκης.

Η Πολυξένη Καραμίχα, ο Θάνος Βάγιος και ο Μάνος Μπανασάκης, μέσα από ζωντανές συνδέσεις, μας δίνουν όλο το ρεπορτάζ από τα σημεία των εξελίξεων.

Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής αποτελείται από τους: Κώστα Θεοδώρου, Δέσποινα Κωστορρίζου, Ισίδωρο Φίκαρη, Νίκη Λεμονή, Ελένη Χατζηγιάννη και Έλλη Αυξεντίου.

Executive producer: Αγλαΐα Λάτσιου

«Το Πρωινό»: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, στις 09:50!

