Γρηγόρης Μπιθικώτσης: ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ο “Μέγας Αλέξανδρος” (βίντεο)

Ο γιός του σπουδαίου ερμηνευτή μιλά στιον ΑΝΤ1 για την σχέση στοργής που είχαν ο συνθέτης και ο πατέρας του και θυμάται μοναδικές στιγμές από τις επικές συναντήσεις τους.

«Η συνεργασία τους δόξασε την Ελλάδα και έδωσε μεγάλες επιτυχίες. Ήταν γραφτό αυτοί οι δύο άνθρωποι να συναντηθούν και να μεγαλουργήσουν», είπε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης για τον Μίκη Θεοδωράκη και τον πατέρα του, που απέδωσε μοναδικά τα έργα του σπουδαίου συνθέτη, αφήνοντας έντονο στίγμα σε μια ολόκληρη εποχή και κάνοντας γνωστούς τους Έλληνες ποιητές στα πέρατα του κόσμου.

Όπως είπε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την Μαρία Σαράφογλου, «Θα ήθελα οι νέοι άνθρωποι να διδαχθούν τι σημαίνει Μίκης Θεοδωράκης, τι σημαίνει Μάνος Χατζηδάκις, τι σημαίνει Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλιος Καζαντζίδης, γιατί τους ακούμε, αλλά δεν τους ξέρουμε».

«Ο Μίκης είναι στις φλέβες μας, είναι στο αίμα μας, ο Μίκης είναι Ελλάδα», επεσήμανε ο τραγουδιστής.

Αναφερόμενος στον δεσμό του Μίκη Θεοδωράκη με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, ο γιός του ερμηνευτή επεσήμανε ότι «Ο πατέρας μου με τον Μίκη δεν είχαν απλή σχέση συνεργασίας, είχαν μια βαθία αγάπη, είχαν μια σχέση στοργής, είναι δύο άνθρωποι που αγάπησαν ο ένας τον άλλον και που έδωσαν τα μεγάλα αυτά έργα».

«Δεν μπορώ να ξεχάσω τον Μίκη στις συναυλίες με τον πατέρα μου, την αγάπη που πήραν από τον κόσμο και δεν μπορώ να ξεχάσω και όταν εγώ τραγούδησα και ο Μίκης άνοιξε τα χέρια για να διευθύνει το «Της Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ», συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης θύμισε την φράση του πατέρα του ότι «ο Μίκης είναι ουσιαστικά ο Μέγας Αλέξανδρος της Ελλάδας», αλλά και την αποστροφή του Μίκη, ο οποίος «σε μια συναυλία στην Αρχαία Ολυμπία, αφού Γρηγόρης Μπιθικώτσης και Μίκης Θεοδωράκης τραγούδησαν μαζί, με ένα μικρόφωνο, ο Μίκης είπε “με τον Γρηγόρη είμαι μαζί, 50-50 στην ζωή και στον θάνατο».