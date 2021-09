Κοινωνία

Missing Alert για 60χρονο

Αγωνία για την τύχη του 60χρονου. Ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Εξαφανίστηκε, στις 30/8, από την περιοχή Γαλάτσι, ο κ. Γεώργιος Μπουγιούρης, 60 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα στις 2/9/2021 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γεώργιος Μπουγιούρης , έχει ύψος 1,80 μ., έχει 110 κιλά βάρος, έχει μαύρα μαλλιά , και καστανά μάτια. Φορούσε γκρι πουκάμισο, μπλε παντελόνι , αθλητικά μπλε παπούτσια και κρατούσε πορτοκαλί φάκελο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

