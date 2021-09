Μενίδι: φωτιά σε εργοστάσιο

Κοινωνία

Μέσα στην νύχτα ξεπήδησαν οι πρώτες φλόγες. Για "μάχη" που θα κρατήσει πολλές ώρες κάνουν λόγο οι πυρόσβέστες.

Σε εργοστάσιο ανακύκλωσης καίει η φωτιά που ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα στην οδό Λουτρού του δήμου Αχαρνών.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά είναι σε εξέλιξη και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο, καθώς καίγονται κυρίως πλαστικά στον προαύλιο χώρο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν εικοσιένας πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και παρέχουν συνδρομή εθελοντές πυροσβέστες καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής· θα ερευνηθούν από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

